'Cores da Fé': mostra de Rose Maiorana e Tarso Sarraf revela tons da devoção mariana no Círio

A partir do dia 2 de outubro próximo, o público em Belém vai poder conferir uma exposição que aborda o Círio de Nossa Senhora de Nazaré em um formato inovador: uma intervenção de cores sobre fotos que revelam as cores e os significados da festa maior dos paraenses. Além de esculturas abordando o tema religioso. Os autores dessa iniciativa são a artista plástica Rose Maiorana, diretor comercial do Grupo Liberal, e o repórter fotográfico Tarso Sarraf, coordenador de Audiovisual do Grupo. A mostra será aberta às 19h do dia 2, na Galeria Rose Maiorana, na travessa Perebebuí, 2195, entre as avenidas Romulo Maiorana e Duque de Caxias, no bairro do Marco, e estará aberta à visitação até 2 de novembro, contando com o apoio cultural da Porte Engenharia, do Grupo Liberal e de Cerveja Caribeña.

Em "Cores da Fé", o público vai conferir trabalhos nos quais Rose Maiorana adota a técnica de intervenção da pintura dela nas fotos de Tarso Sarraf e, como outro momento inovador, ela irá apresentar esculturas de Nossa Senhora. "Eu e Tarso já trabalhamos juntos em 'Amazônia Líquida' (mostra em que os dois inauguraram essa técnica em seus trabalhos) e com a proximidade do Círio decidimos unir novamente os nossos olhares, só que dessa vez sobre a fé, a devoção, a procissão e tudo que envolve o Círio. E assim nasceu 'Cores da Fé', destaca Rose.

Devoção

Não à toa, essa mostra reúne Rose e Tarso, duas pessoas que têm uma relação profunda com o Círio de Nazaré. "Eu tenho com o Círio uma relação de devoção. Sou devota de Nossa Senhora de Nazaré, creio nela como minha Mãe, minha protetora e minha conselheira em momentos de aflição", enfatiza Rose Maiorana.

Rose reforça a identificação dela com a festa maior dos paraenses. "As recordações do Círio mais presentes na minha memória estão, sem dúvida, relacionadas ao meu pai (Romulo Maiorana, idealizador e fundador do Grupo Liberal). Ele via o Ciro como a data mais importante do ano. Vivíamos o Círio como se fosse o nosso Natal. Ele amava o Círio e tudo que envolve essa grandiosa manifestação de fé", relembra Rose, emocionada.

Já Tarso Sarraf mantém o trabalho jornalístico de cobertura do Círio iniciado há 32 anos. "Eu tenho o maior respeito e admiração pelo Círio e me emociono com a demonstração de fé das pessoas em um evento que reúne cerca de 2 milhões de participantes", afirma Tarso Sarraf.

Acerca da realização da exposição em um momento tão expressivo para o povo paraense e visitantes da capital do Pará nesta époc do ano, Rose Maiorana destaca o apoio que recebe de parceiros nesse sentido. "Na exposição 'Cores da Fé' conto mais uma vez com o apoio do Ernani, da Porte Engenharia, que é apaixonado por artes e sempre me prestigia. E também com o apoio da Cerveja Caribeña que entende a importância de celebrar momentos assim e do nosso Grupo Liberal que tem em sua marca o incentivo às artes", evidencia a artista plástica.