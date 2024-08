‘Amazônia Líquida’ estreia na Galeria Rose Maiorana com obras inéditas e cores do carnaval paraense

A Galeria Rose Maiorana, localizada na Travessa Perebebuí, em Belém, deu início, na noite desta quinta-feira (22/8), à nova temporada da exposição "Amazônia Líquida", criada pela artista plástica e diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, em parceria com o fotojornalista Tarso Sarraf. A mostra, em edição especial, estará aberta ao público até o dia 23 de setembro, com entrada gratuita. As visitas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 12h.

Nesta edição, a exposição traz uma comunicação visual que destaca as cores, elementos e figuras dos festejos carnavalescos tradicionais do município de São Caetano de Odivelas, no nordeste do Pará. A mostra inclui um conjunto de obras que combinam criações inéditas com trabalhos que já circularam por diversas cidades do Brasil e do mundo.

A mostra inclui um conjunto de obras que combinam criações inéditas com trabalhos que já circularam por diversas cidades do Brasil e do mundo (Cristino Martins / O Liberal)

A colaboração entre Rose Maiorana e Tarso Sarraf iniciou a partir das intervenções artísticas feitas pela artista sobre as fotografias capturadas por Sarraf. Toda a mostra é formada por imagens captadas pelo fotojornalista durante um extenso trabalho de campo na Ilha de Marajó, realizado entre 2020 e 2021. As fotografias receberam intervenções que se inspiraram no conceito de "modernidade líquida" do filósofo Zygmunt Bauman.

Para Rose Maiorana, a exposição representa a realização de um sonho. "Para mim, está sendo um prazer enorme colocar a Amazônia Líquida aqui na galeria, em uma edição especial, selecionamos fotos inéditas”, afirmou a artista plástica. Ela adiantou que para a COP 30, a dupla planeja ‘muitas surpresas e novidades’.

Tarso Sarraf destacou a importância dessa edição da mostra. "Estamos agora com a edição especial da Amazônia Líquida, onde quase 80% das obras são inéditas. Esta edição traz uma nova leitura em relação à primeira, com uma mudança no processo das pinturas de Rose. Ela tem um respeito muito grande pela fotografia e todo o cuidado ao pintar as obras”, acrescentou o fotojornalista.

A exposição também ressignifica algumas das fotos tiradas por Sarraf durante a pandemia da COVID-19, dando-lhes um ar mais alegre. "É um pouco difícil, porque passei por um momento muito complicado naquela época, com todo o perigo que enfrentei. Mas, ao ver o resultado e a proporção que tomou, fico muito feliz e grato por essa parceria com o Grupo Liberal", comentou.

Aurélio Oliveira, publicitário e designer responsável pela identidade visual da exposição, enfatizou a importância de destacar a cultura paraense em cada nova edição da mostra. "A cada edição, a exposição ganha uma nova roupagem, novas obras, sempre ressaltando um aspecto da cultura paraense. Sempre buscamos enaltecer aspectos que vão além da natureza, incluindo cores, expressões e humanidade”, complementou.

A fotógrafa e artista plástica Graça Prado, que esteve presente na abertura, elogiou as intervenções artísticas e a diversidade das imagens apresentadas. "As intervenções de Rose ficam muito lindas. O Tarso é um gênio em termos de fotografia. Esta edição está ainda mais bonita do que a primeira. O que mais me chama a atenção é a diversidade dos lugares retratados, mostrando cidades da Amazônia que muitas vezes nem conhecemos”, destacou a artista.

Edição especial da exposição ‘Amazônia Líquida’

Data: até dia 23 de setembro;

Local: na Galeria de Arte Rose Maiorana;

Horário de visitação: segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 12h;

Entrada gratuita.