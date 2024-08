Nova temporada da exposição ‘Amazônia Líquida’ estreia na Galeria de Arte Rose Maiorana

A partir desta sexta-feira (23/8), os paraenses poderão visitar a nova temporada da exposição "Amazônia Líquida", criada pela artista plástica e diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana , e o fotojornalista Tarso Sarraf. A mostra ficará aberta ao público até o dia 23 de setembro na Galeria Rose Maiorana, localizada na Travessa Perebebuí, 2195 .Com entrada gratuita, a visita do público pode ser feita de segunda a sexta-feira, de 9h às 18h, aos sábados, o horário é de 9h às 12h.

A exposição apresenta um conjunto de obras que incluem tanto criações inéditas quanto trabalhos que já circularam por diversas cidades do Brasil e do mundo. A parceria entre Rose Maiorana e Tarso Sarraf surgiu a partir das intervenções artísticas feitas pela artista plástica paraense sobre as fotografias capturadas por Tarso.“Tô muito feliz por mais uma vez apresentar ao público a exposição Amazônia Líquida e, dessa vez, na minha galeria de arte, o que deixa ainda mais realizada. Esse trabalho, em collab com Tarso Sarraf, volta para visitação pública em um momento propício, no qual olhar para a realidade da Amazônia e do nosso povo ribeirinho faz-se ainda mais necessário com a proximidade que estamos da Cop 30”, afirma Rose Maiorana.

Para Aurélio Oliveira, publicitário e designer responsável pela identidade visual da exposição, Amazônia líquida é um mergulho na essência e particularidades da vida paraense. “Em cada mostra, um série de imagens trazem para o público o registro desse dia a dia, sempre com o olhar criativo dos artistas. Construir a identidade visual de cada edição desse projeto é um constante aprendizado sobre as riquezas culturais e naturais da nossa região. Nesta temporada especial, a comunicação visual valoriza as cores, elementos e figuras dos festejos carnavalescos tradicionais no município de São Caetano de Odivelas, nordeste do Pará”, destaca Aurélio. E completa: “O projeto Amazônia Líquida nunca é o mesmo a cada mostra, sempre traz novas telas e mensagens que despertam sentimentos e a nossa consciência crítica sobre a realidade amazônica”.

A mostra reúne imagens captadas por Sarraf durante um extenso trabalho de campo na Ilha de Marajó, realizado entre 2020 e 2021. As fotografias receberam intervenções artísticas de Rose Maiorana, que se inspirou no conceito de "modernidade líquida" do filósofo polonês Zygmunt Bauman.

A exposição convida o público a refletir sobre a fragilidade e a durabilidade dos sentimentos de proteção em relação ao bioma amazônico marajoara. Através das lentes de Tarso e das pinceladas de Rose, os visitantes são imersos no universo das águas da Amazônia paraense, explorando sua riqueza de vida, diversidade cultural e a essência dos povos da região.

O curador do trabalho, Sérgio Oliveira, afirma que a Amazônia sempre foi uma vitrine para o mundo e, mostrar a Amazônia pelas lentes do fotógrafo Tarso Sarraf e com as pinceladas da artista Rose Maiorana, só engrandece as obras com “o realismo e o colorido que se misturam no talento desses dois artistas”. “Quem ganha com isso é o público, que terá a oportunidade de acompanhar obras inéditas e conhecer um pouco mais sobre a realidade de quem vive na Amazônia”, diz Sérgio.

Com um histórico de sucesso tanto de público quanto de crítica, a exposição "Amazônia Líquida" já passou por diversos espaços culturais em Belém e em outras regiões do Brasil. Entre os locais que receberam a mostra estão o Centro Cultural Brasil-Estados Unidos (CCBEU) e o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8) Ministro Orlando Teixeira da Costa, além de apresentações em São Paulo, Rio Grande do Sul, Ceará e Búzios, no Rio de Janeiro.