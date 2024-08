‘Mangueirosamente’ mostra trajetória e processo criativo de Rose Maiorana e Tarso Sarraf

Em uma conversa bem temperada com Ismaelino Pinto, no programa ‘Mangueirosamente’, a ser exibido no portal OLiberal.com e canais do Grupo Liberal nesta sexta-feira (30), às 19h, a artista plástica Rose Maiorana e o repórter fotográfico Tarso Sarraf revelam nuances do processo criativo deles, incluindo a mostra “Amazônia Líquida”, e ainda detalham passagens marcantes de suas trajetórias. No encontro desses dois talentos, não apenas a pintura e artes plásticas em geral de Rose e o fotojornalismo de Tarso se unem, mas, também, em particular, uma amizade capaz de gerar bons frutos, como trabalhos artísticos e uma boa conversa.

Melhor para o público, que pode conferir no “Mangueirosamente” que Rose Maiorana sempre esteve muito ligada às artes visuais, de vez que ainda aos 14 anos de idade foi estudar o assunto com o professor e artista plástico Benedicto Mello. Porém, por orientação do pai, o jornalista Romulo Maiorana, idealizador e fundador do Grupo Liberal, Rose ingressou no trabalho, e a vontade de atuar nas artes ficou guardadinha com ela.

Tanto que Rose não titubeou em fazer vários cursos, chegando a transformar a casa dela em um “barracão”. “Eu sempre tive uma vontade grande de fazer arte”, pontua. Ela aprendeu muito com o artista plástico Marinaldo Santos, com quem fez um curso. Rose conta que os irmãos dela, ao verificarem que havia muitos quadros pintados por ela na sede do Grupo Liberal, propuseram que a artista fizesse uma exposição. Aí, a carreira de Rose começou de vez.

Rose diz que serve de inspiração para seus trabalhos, tudo o que observa na vida e também o que estuda, experimentando técnicas e as artes em diálogo, entre outras fontes . Ela adianta que pretende trabalhar, em breve, com esculturas. “A arte é uma grande aliada. Ela já me ajudou, me tirou de situações muito difíceis”, salienta.

Em foco

No caso de Tarso Sarraf, a arte da fotografia se encontrou com ele ainda bem novinho. “Eu tinha 14 anos e fiz um curso na Associação Fotoativa com o Miguel Chikaoka, e a minha mãe era fotógrafa. Depois, eu fiz outros cursos. Penso que a gente já nasce com essa vontade de atuar em uma área”, diz.

Tarso relembra que, ao conferir a final da Copa do Mundo de futebol em 1994, disse ao pai dele que ainda iria fotografar um evento desse porte. Não deu outra. As lentes e o foco de Tarso Sarraf registraram as emoções das Copas de 2018 e 2022.

Esse repórter fotográfico relata que o primeiro Círio de Nazaré que ele cobriu como profissional de Imprensa se deu em 1990, de forma escondida, já que a família dele é evangélica. Daí para cá, Tarso não parou mais de fotografar a festa maior dos paraenses.

Ele busca conciliar os estudos que faz sobre a fotografia do ponto de vista eminentemente artístico com a prática diária do fotojornalismo. Tarefa nada fácil, para quem mergulha sempre nas imagens jornalísticas. “Eu gosto da confusão”, enfatiza.

Líquida

A história da mostra “Amazônia Líquida”, em edição especial na Galeria Rose Maiorana, começa, como conta Rose, quando ela precisou fazer um catálogo e fotos para uma mostra de quadros. Ela tinha 50 quadros na sede do Grupo Liberal, e Tarso teve, então, a ideia de reunir esses trabalhos com Rose deitada no meio deles na área do estacionamento do jornal, bem cedo, no nascer do dia.

O desafio foi aceito pela artista e a foto, garantida com uso de drone, para a exposição “aFLORAr”, de agosto de 2022. Mas, antes do vernissage, Tarso fez outra proposta a Rose: que ela pintasse uma foto dele impressa em uma lona. Isso foi feito e o trabalho seguiu para a exposição onde foi muito bem recebida pelo público. Em seguida, eles trabalharam em uma mostra conjunta sobre o Círio e, em seguida, iniciaram o projeto “Amazônia Líquida”, com o diálogo das fotos de Tarso e das intervenções de Rose Maiorana, em maio de 2023, em São Paulo.