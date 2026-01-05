Capa Jornal Amazônia
Cordão do Galo inicia programação cultural no Marajó nesta segunda (5)

Projeto do Instituto Arraial do Pavulagem realiza oficinas, ações formativas e cortejo em Cachoeira do Arari até 11 de janeiro

Gustavo Vilhena*
fonte

O cortejo do Cordão do Galo é um dos momentos mais aguardados da programação. (Filipe Bispo)

O trabalho realizado anualmente pelo Instituto Arraial do Pavulagem iniciou nesta segunda-feira (5), na Ilha do Marajó. O Cordão do Galo retorna à região com uma programação cultural que reúne saberes tradicionais, educação e participação comunitária, com atividades previstas até o dia 11 de janeiro, no município de Cachoeira do Arari.

Ao longo da semana, serão desenvolvidas ações formativas voltadas principalmente ao público infantojuvenil, culminando com o tradicional cortejo do Cordão do Galo pelas ruas da cidade, no domingo (11).

O músico e cofundador do Arraial do Pavulagem, Júnior Soares, destaca que o projeto vai além da dimensão artística e envolve uma relação contínua de troca e cuidado com a comunidade. Segundo ele, o Cordão do Galo é construído a partir da escuta e do afeto, valorizando a cultura local como ferramenta de transformação social.

Projeto atua com foco em crianças, famílias e cultura marajoara

Realizado desde 2008, o Cordão do Galo é uma das principais ações do Instituto Arraial do Pavulagem voltadas ao público infantojuvenil. O projeto visa garantir o direito à cultura por meio de experiências lúdicas, educativas e artísticas, funcionando como um espaço de vivência, inclusão, criatividade e respeito.

A programação inclui oficinas de canto, dança, percussão, perna de pau, educação ambiental, design sustentável e ações de cidadania. Também fazem parte das atividades práticas coletivas voltadas ao fortalecimento dos vínculos comunitários.

Entre as ações previstas está a exibição do filme “Cordão do Galo – Território de Cultura da Criança Marajoara”, que retrata a memória e o protagonismo infantil na região. Outro destaque é o “Bazar do Galo”, iniciativa pedagógica que arrecada roupas distribuídas por meio de uma moeda simbólica criada para o projeto, estimulando noções de troca, pertencimento e economia solidária.

Programação inclui oficinas, rodas de conversa e ações ambientais

De segunda (5) a sábado (10), das 9h às 12h e das 15h às 18h, crianças e famílias participam de uma jornada formativa com atividades de canto popular, dança, pernalta, percussão, além de oficinas de educação ambiental e economia criativa, valorizando os saberes locais e a cultura amazônica.

Também estão previstas capacitações musicais em orquestra de sopro e canto, voltadas para integrantes da Banda João Viana e brincantes do projeto. No mesmo período, o Espaço Cultural Mestre Piticaia recebe um workshop de confecção do “Galo” e de outros bichos, destinado a artistas, educadores e profissionais da cultura, com vagas limitadas.

A programação inclui ainda uma roda de conversa sobre cidadania infantil, na terça-feira (6); um Chá com Mulheres, com foco em empoderamento feminino e combate à violência, na quinta-feira (8); além de bazar solidário com moeda social, sessão de cinema e uma reunião pública sobre resíduos sólidos e gestão do lixo, na sexta-feira (9).

Cortejo do Cordão do Galo acontece no domingo (11)

No sábado (10), as atividades se concentram na Praça da Matriz e na orla da cidade, com conversa sobre educação ambiental, plantio de mudas, ações de reaproveitamento de resíduos e o ensaio geral do cortejo, que segue da Praça da Matriz até o Museu do Marajó.

O ponto alto da programação ocorre no domingo (11), com a realização da Feira Criativa pela manhã e o tradicional Cortejo do Cordão do Galo, que percorre as ruas de Cachoeira do Arari, reunindo crianças, músicos e convidados. A programação do dia inclui ainda apresentações musicais e participação especial de artistas paraenses no Salão Paroquial.

As atividades acontecem principalmente no Centro Social e Pastoral Irmã Maria das Neves, no Espaço Cultural Mestre Piticaia, na Praça da Matriz, na orla da cidade e no Museu do Marajó, com entrada gratuita.

SERVIÇO: Cordão do Galo 2026

  • Local: Cachoeira do Arari (Ilha do Marajó – PA)
  • Período: de 5 a 11 de janeiro de 2026
  • Atividades: oficinas culturais, vivências artísticas, ações de cidadania, atividades ambientais e cortejo cultural
  • Cortejo do Cordão do Galo: domingo, 11 de janeiro, pelas ruas da cidade
  • Entrada: gratuita

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)

