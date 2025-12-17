Arraial do Pavulagem inicia projeto Cordão do Galo de 2026 com evento Arraial Marajoara, em Belém

O projeto cultural e solidário Cordão do Galo, do Instituto Arraial do Pavulagem, retornará ao interior da Ilha do Marajó em janeiro. A iniciativa terá sua abertura oficial com o Arraial Marajoara em Belém, no Memorial dos Povos, no dia 18 de dezembro. A programação visa promover a transformação social para crianças e famílias, celebrando as tradições locais.

Com a proposta de aproximar a capital paraense das tradições marajoaras, o Arraial Marajoara contará com uma programação variada.

Programação detalhada do Arraial Marajoara

Das 17h às 22h, o evento oferece uma Feira Criativa, que inclui o Brechó do Galo, gastronomia típica dos Campos do Marajó e a Lojinha do Arraial do Pavulagem. A programação musical e cultural se desdobra com:

Às 17h30 : Acontece a Reunida do Batalhão da Estrela.

: Acontece a Reunida do Batalhão da Estrela. Às 18h : Será exibido o filme Cordão do Galo 2025 – Território de Cultura da Criança Marajoara, dos diretores Felipe Cortez e André Mardock.

: Será exibido o filme Cordão do Galo 2025 – Território de Cultura da Criança Marajoara, dos diretores Felipe Cortez e André Mardock. Às 18h30 : O Arraial do Pavulagem sobe ao palco com as participações de Luê , Iris da Selva e Allan Carvalho .

: O sobe ao palco com as participações de , e . Às 20h: O Grupo Sancari encerra a programação musical da noite.

Júnior Soares, músico e cofundador do Arraial do Pavulagem, destacou o impacto social do projeto. "O Cordão do Galo vai além de uma ação cultural. É um gesto de solidariedade que une crianças e famílias do Marajó. Essa caminhada, que começou em Belém, é construída com oficinas, encontros e trocas que refletem a força da tradição e o potencial de transformação social", afirmou.

O projeto "Arrastão do Pavulagem Cultura da Amazônia na COP30 e além" possui patrocínio máster da Petrobras, via Lei Federal de Incentivo à Cultura. A realização é do Instituto Arraial do Pavulagem, com apoio do Ministério da Cultura e do Governo Federal (Governo do Brasil Do Lado do Povo Brasileiro). Contam ainda com o apoio do Governo do Estado do Pará, Prefeitura de Belém, Point do Açaí, Sesc PA, Ferryboat Amazonas e Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis Concaves. A iniciativa, que abrange o Arrastão do Círio, o Cordão do Peixe-Boi e o Cordão do Galo, foi uma das 140 selecionadas na Chamada Petrobras Cultural Novos Eixos em 2024, entre mais de 8 mil inscritos.

Jornada de saberes e participação comunitária no Marajó

Após o evento de abertura em Belém, o projeto seguirá para Cachoeira do Arari. No local, crianças e famílias participarão de oficinas formativas, ações ambientais e encontros que fortalecerão os laços comunitários. A programação valoriza saberes locais, práticas artísticas e iniciativas de economia criativa, utilizando a cultura amazônica como ferramenta de transformação social.

O que é o Cordão do Galo

O Cordão do Galo é um folguedo popular tradicional que acontece desde 2008, anualmente em janeiro, em Cachoeira do Arari, no Marajó. Realizado pelo Instituto Arraial do Pavulagem, seu objetivo é fomentar saberes locais e valorizar a cultura popular como instrumento de transformação social.

Voltado para o público infantojuvenil, o projeto promove oficinas culturais, pedagogia sustentável, economia criativa e apresentações coletivas. Inclui também o tradicional cortejo que percorre as ruas no último dia de programação. É uma ação de salvaguarda da Festividade do Glorioso São Sebastião, reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.

Ronaldo Silva, músico e cofundador do Arraial do Pavulagem, além de presidente do Instituto Arraial do Pavulagem, reforçou o papel formativo do projeto e sua conexão com o município. "Com o Cordão do Galo, criamos oportunidades para que novas gerações descubram um universo cultural rico e transformador. É uma forma de valorizar o legado do padre Giovanni Gallo e integrar as celebrações dedicadas ao Glorioso São Sebastião", pontuou.

SERVIÇO: Arraial Marajoara

Data: 18 de dezembro de 2025

Horário: 17h às 22h

Local: Memorial dos Povos, Belém – PA

Entrada: Gratuita

Mais informações: instagram do Arraial do Pavulagem (@arraialdopavulagem)