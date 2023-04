Jô Santana é ator, produtor, diretor e fundador da "Fato Produções". Há mais de 30 anos produz teatro musical e já realizou mais de 60 espetáculos teatrais. O projeto mais recente é "Marrom - O Musical", onde é seu idealizador e conta da infância a vida adulta de Alcione, em celebração aos seus 50 anos de carreira. O musical finaliza a trilogia do samba e conclui sua temporada em Belém, amanhã, 2, no Theatro da Paz. Com exclusividade, o artista falou à Redaçãoao Grupo Liberal sobre o musical e os planos para o futuro.

Jô é formado em Artes Cênicas, pela ECA-USP, e conta com um currículo extenso de cursos, entre eles, o curso Living Theater, de Nova York, ministrado por Judith Malina. Desde 2017 integra o Conselho do Museu do Samba na cidade do Rio de Janeiro, e em 2019, recebeu a honraria de Cidadão Honorário da Cidade do Rio de Janeiro, e o prêmio do Governado do Estado de São Paulo, de Melhor Produtor Independente pelo musical Dona Ivone Lara - Um Sorriso Negro.

Para Jô, o sonho de colocar a história de Alcione no palco com o musical "Marrom", se soma a um projeto que começou há 20 anos e que movido pela paixão de contar a história dos brasileiros e dar protagonismo às pessoas pretas, levou a várias cidades brasileiras

musicais “Cartola, o mundo é um moinho” e “Dona Ivone Lara – um sorriso negro”. "Isso começou há 20 anos quando eu estive no Maranhão e eu conheci o boi, a culinária, e fiquei enlouquecido com a cultura maranhense com a pluralidade E aí me despertou de contar a história do povo maranhense. Passaram assim esses 20 anos e estava com Alcione que a maranhense. E aí estava Alcione e tivemos a ideia de boi ser o fio condutor dessa história, que começou através de um sonho", disse.

Jô admira os artistas paraenses e destaca que os artistas brasileiros são muito plurais. Ele revelou que já fez figurino, produção, entre outras atividades dentro das produções e que os artistas precisam fazer de tudo.

O Theatro da Paz, palco de "Marrom - O Musical", é um lugar de afeto e casa com o musical, pois ele diz que tudo começou através do afeto e do sonho. "É um sonho estar na cidade de Fafá, Dira Paes, Emanoel Freitas, são grandes artistas. Eu já estreei no Theatro da Paz, é emocionante este reencontro, este Teatro é especial", concluiu.

Para o futuro, Jô deseja não somente para ele, mas para todos muita arte e um crescimento cultural no país. "Esse Brasil é de uma grandeza absoluta. Eu me emociono. Se você chegar no ver-o-peso, aqueles homens carregando aqueles peixes... Eu vim deste lugar. Eu estou colocando o Brasil em cena. Neste momento de retomada de país, é muito importante. Então, viva o samba, viva o Brasil, a cultura e o povo paraense', finalizou.

Serviço

Evento: Marrom – O Musical

Dia: de 31/03 a 02 de abril.

Duração: 2h com intervalo de 15 minutos.

Local: Theatro da Paz, praça da República, Rua da Paz S/N Campina

Ingressos à venda: Plataforma: www.ticketfacil.com.br ou na bilheteria do Theatro da Paz - (91) 98590-3523

Classificação: Livre