Carnaval 2023: confira a programação em Belém, Icoaraci, Outeiro, Cotijuba e Mosqueiro

O Carnaval em Belém terá a animação de oito blocos na Aldeia de Cultura Amazônica Davi Miguel, neste sábado (18), a partir das 20h. Também haverá folia nos distritos com o desfile de escolas, blocos e shows em Mosqueiro, Outeiro e Icoaraci e na ilha de Cotijuba. Em especial, a Vila Sorriso terá programação intensa com 27 blocos em cinco dias de festa (a partir deste sábado até a Quarta-Feira de Cinzas, 22).

No balneário de Mosqueiro, o desfile das escolas de samba será no domingo (19), na rua Camilo Salgado, atrás do Aeroporto. E também haverá shows na Vila, a partir deste sábado até a terça-feira (21), sempre a partir das 21h, com atrações como Markinho Duran, Banda Xeiro Verde, Marhco Monteiro, Trilogia Kids, Renan Sanches, Jamilly Araújo, Willy Lima, Sambabloco e Pegada do Axé.

O Circuito Icoaraci Folia acontecerá na Rua 15 de Agosto, abrangendo os bairros da Ponta Grossa e do Cruzeiro, entre a Travessa Berredos e Avenida Dr. Lopo de Castro.

Em Outeiro vai ter desfile de blocos alternativos no domingo, 19, com concentração ao lado do Residencial Alphaville de Outeiro, na av. Paulo Costa, bairro da Água Boa, às 15h. O desfile das escolas de samba e blocos será na terça-feira, 21, no Pistão da Água Boa, a partir das 18h. A festa na ilha vai terminar com o Rabo do Marreca, na Quarta-Feira de Cinzas, com concentração na avenida BL 10, em frente à arena do Lopes, bairro da Brasília, às 12h.

Em Cotijuba haverá o Arrastão dos Blocos da Liga Carnavalesca da ilha na Rua Jarbas Passarinho. A programação começa às 16h com a aparelhagem Xavante e vários blocos.

Confira as datas e horários dos blocos:

Blocos de Belém no sábado, 18:

20h - Mocidade Unida do Umarizal

20h50 - Estação Terceira

21h40 - Cheiro Cheiroso

22h10 - Estrela Reluzente

00h - Sapo Muiraquitã

00h50 - Encantos do Pará

1h40 - Unidos da Pedreira

2h30 - Mocidade Alegrense

3h20 - Chupicopico

Bloco Rabo do Peru, de Icoaraci, no Carnaval 2020. (Cristino Martins/ O Liberal)

Blocos do Circuito Icoaraci Folia, sábado, 18:

18h - Bloco da TJ

16h - Bloco Barões da Santa

17h - Os Mascarados de Icoaraci

17h30 - Pé de Cana

18h - Largados na Folia

18h15 - Bloco Barca Boa

18h30 - Fanfarra do Bitoka

19h - Ensaio Técnico Canal 19

20h - Bloco Adic com o DJ Betinho

22h - Bloco Adic com Bandoleiros

23h - Bloco Adic com Vem Pro Rolê

Blocos do Circuito Icoaraci Folia, domingo, 19:

15h - Bloco Não Vá Beber O Juízo

15h15 - Bloco Ninho Do Urubu

15h30 - Iron Caba Banda Bloco

15h45 - Bloco das Santinhas

16h - Cordão do Bicho Bacú

16h15 - Carimbó Avoado

16h30 - Bloco Ritmos Dance Folia

16h45 - Os Falsos do Carimbó

17h - Bloco do Raxou

17h15 - Carimbloco Chegança Cabocla

17h30 - Égua Du Bloco

17h45 - Bloco do Cotonete

18h - Bloco Adic com Nosso Tom

19h30 - Galera do Pezão

20h - Bloco Tucupi

22h - Bloco Adic com MC Dourado

Bloco Pirarucu, de Mosqueiro, no Carnaval 2020. (Divulgação)

Escolas de samba de Mosqueiro, no domingo, 19:

21h - Escola de Samba Império do Aeroporto

22h - Escola de Samba Peles Vermelhas

23h - Universidade de Samba Piratas da Ilha

Blocos de Cotijuba, no domingo, 19:

16h - Aparelhagem Xavante

17h - Bloco mirim

17h30 - Nação Reggueira

18h - Carna-Gordinho

18h30 - Não Aguento + Beber

19h - Encurralados

19h30 - As Virgens de Cu-tijuba

20h - Xodó da Nega

20h30 - Não Empurra que É Pior

21h - Bloco das Charcudas

21h30 - Mama na Racha

22h - Bloco das Santinhas

22h30 - Unidos do Xavante.