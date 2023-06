Confira casais que se separaram em 2023

O começo de 2023 não tem sido lá muito romântico para alguns casais de famosos. Em quase seis meses, rolaram muitas separações polêmicas, e algumas até previsíveis.

Confira alguns casais que se separam em 2023:

1 - Thales Bretas e Silva

O médico Thales Bretas e o cantor Silva terminaram o namoro em janeiro. O namoro com Silva foi o primeiro relacionamento do viúvo de Paulo Gustavo desde a morte do humorista, em maio de 2021, em decorrência de complicações da covid-19.

Thales Bretas e Silva (Ag News)

2 - Fábio Porchat e Nataly Mega

O casamento de cinco anos de Fábio Porchat e Nataly Mega chegou ao fim. A relação terminou no finalzinho de 2022, início de 2023 de maneira tranquila e sem polêmicas. Fábio e Nataly concluíram que tinham objetivos de vida muito diferentes, especialmente, quando assunto era aumentar a família.

Fábio e Nataly (Foto Instagram @noivasdeportugal)

3 - Bela Gil e João Paulo Demasi

A culinarista Bela Gil usou o Instagram para anunciar o divórcio com o empresário e designer JP Demasi também, em janeiro. Os dois estavam juntos há 19 anos. Na despedida, a filha de Gilberto Gil aproveitou para exaltar o tempo em que ficou com o empresário.

Bela Gil e JP (Foto Instagram @belagil)

4 - Sabrina Sato e Duda Nagle

O casamento de Sabrina Sato e Duda Nagle chegou ao fim em março. Os dois se casaram em 2016 e são pais de Zoe, de 4 anos de idade. Sabrina afirmou que os dois continuarão parceiros e amigos para educar a pequena.

Sabrina e Duda (Foto Instagram @dudanagle)

5 - Cauã Reymond e Mariana Goldfarb

A relação de Cauã Reymond e Mariana Goldfarb terminou em abril após quatro anos de casados. Nas redes sociais, a modelo sinalizou o encerramento de ciclos, mas evitou entrar em detalhes.

Mariana e Goldfarb (Foto Instagram @cauareymond)

6 - Luan Santana e Izabela Cunha

Luan Santana e Jade Magalhães teriam se reaproximado mais uma vez após o fim do relacionamento de 12 anos e provocado o fim do noivado do cantor com Izabela Cunha. Luan e Izabela ficaram noivos em julho de 2022, porém estavam juntos desde 2021. Já o sertanejo se separou de Jade em outubro de 2020, e em março seguinte empolgou ou fãs ao postar foto da ex pelo Dia Internacional da Mulher.

Luan e Iza (Foto Instagram @luansantana)

