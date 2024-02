Conceição Evaristo é eleita nova imortal da Academia Mineira de Letras

Conceição Evaristo, de 77 anos, foi eleita a mais nova imortal pela Academia Mineira de Letras na última quinta-feira (15). A escritora e linguista ocupará a cadeira de n° 40, que teve como patrono Visconde de Caeté e, como última sucessora, Maria José de Queiroz, que faleceu no final do ano passado.

VEJA MAIS

Evaristo disputou a vaga com outros cinco autores e foi eleita com 30 votos entre os 34 votantes. O presidente da AML, Jacyntho Lins Brandão, celebrou a chegada da belo-horizontina à casa. “A chegada de Conceição Evaristo à AML, a par do reconhecimento de sua trajetória como professora, romancista e poeta, com justiça celebrada no Brasil e no exterior, tem também o sentido de impregnar esta casa com suas qualidades e história de vida”, comunicou.

Conceição Evaristo é um dos nomes mais importantes da literatura contemporânea, somando a perspectiva da mulher negra em suas obras, em um processo que nomeia de “escrevivência”. No ano passado, a escritora foi eleita a intelectual do ano pelo Prêmio Juca Pato.

Conceição Evaristo

Natural da comunidade do Pindura Saia, região central-sul de Belo Horizonte, Conceição ficou conhecida por sua habilidade tanto na ficção quanto no ensaio. A ficcionista teve sua estreia literária em 1990, com a inclusão de um de seus textos na coleção Cadernos Negros, projeto coordenado pelo coletivo Quilombhoje, um grupo de escritores afro-brasileiros sediado em São Paulo.

Entre seus trabalhos mais conhecidos, estão "Ponciá Vicêncio" (2003), "Becos da Memória" (2006), "Poemas da Recordação e outros movimentos" (2008) e "Insubmissas lágrimas de mulheres" (2011)

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Bruno Magno)