Companhia de Teatro Madalenas reapresenta o espetáculo 'Fashion Fake'

Despertar o senso crítico do público é um dos principais objetivos da peça “Fashion Fake - a roupa quase nova do Rei”, promovida pela Companhia de Teatro Madalenas, do Pará.

Um rei vaidoso mais preocupado com seu umbigo do que com os problemas vividos pelo povo. O espetáculo é uma livre adaptação do conto de Hans Christian Andersen, onde a sátira é utilizada para desnudar e revelar a realidade que se vive. E o povo, mesmo vivendo as duras penas num presente obscuro, segue em frente com quem vai no mesmo rumo onde o amor é verbo a ser conjugado por todos posto que este sempre vence. A peça será realizada no domingo (12), ás 19h na Praça República, de forma gratuita.

Segundo o diretor do espetáculo, Leonel Ferreira, “a peça surge em um momento muito delicado da nossa política brasileira, aonde através da sátira, nós fazemos uma crítica a esse momento. Através da comédia, temos a oportunidade de rir da nossa própria condição de vida, onde o povo não é a prioridade”, explicou.

Ferreira enfatiza ainda que através da arte é possível instigar o senso crítico das pessoas. “Queremos através da arte contribuir positivamente para a sociedade, incentivando as pessoas a pensarem com senso crítico e chamar atenção daquilo que incomoda. Depois que uma pessoa vive uma experiência teatral, ela não é a mesma. A história em algum momento vai tocar aquela pessoa, trazer um incomodo que leva a uma reflexão. O teatro é onde a vida acontece, tanto para quem está em cena quanto para quem está assistindo”, concluiu o diretor.

O enredo apresenta um rei que só reclama da vida e só se importa com as roupas do próprio “closet”, enquanto o povo insatisfeito protesta nas ruas contra a violência, o desemprego e a fome. A insatisfação popular é noticiada pela imprensa. E o rei, quando fala ao público, mente e faz promessas, conquistando os aplausos de alguns súditos. No elenco estão ainda grandes nomes como Flávio Furtado, Cleber Cajun, Patrick Marques, Marta Ferreira e Wanuza Myreia.

Agende-se

Espetáculo 'Fashion Fake- A Roupa Quase Nova do Rei'

Data: 12/06

Hora: 19h

Local: Praça da República