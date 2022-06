O que fazer hoje em Belém; confira a agenda cultural deste domingo (12)

MÚSICA

Amor com Pavulagem

| O quê: Festa Amor com Pavulagem com shows de Arraial do Pavulagem, Forró Nu 12, MC Loro, Mizere e DJ George

| Onde: Açaí Biruta (Rua Siqueira Mendes, Cidade Velha)

| Hora: 15 horas

| Informações: @acaibiruta

Tardezinha

| O quê: Shows de Pagode das Meninas, César Farias e DJ Will Adam

| Onde: Santa Fé House (Rod. Mário Covas, 1161)

| Informações: @santafehouse_

Carimbó

| O quê: Baile Des Encalhades, com shows de Farofa Tropikal, Sandrinha e DJ Me Gusta

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Av. Duque de Caxias 450 altos, esq. c/ Tv. Antônio Baena)

| Hora: A partir das 17 horas

| Informações: @espaco_cultural_apoena / 91 98213-6071 / 99158-0829

Seresta

| O quê: Bingão com shows de diversos artistas

| Onde: Casa da Seresta (Tv. Ferreira Pena, 354)

| Hora: A partir das 17 horas

| Informações: 91 3230-2370 / 98117-4398 / 99315-5681

Manga

| O quê: Shows de Carol Diva, De Bobera, Leozinho, Virtude e DJ Rafa Brandão

| Onde: Manga Jambu (R. Cônego Jerônimo Pimentel, nº373)

| Hora: A partir das 18 horas

| Informações: @mangajambubar

Namata

| O quê: Jantar do Dia dos Namorados com show de Mainumy

| Onde: Casa Namata (Av. Conselheiro Furtado, 287)

| Hora: A partir das 19h

| Informações: @casa.namata

Samba dos Solteiros

| O quê: Shows de Diogo Rosa e Darley Darlen

| Onde: Casa do Fauno (R. Aristides Lobo, 1061)

| Hora: 13:30 horas

| Ingressos: R$ 15

| Informações: @casadofaunobelem

TEATRO E DANÇA

A Dama e o Vagabundo

| O quê: A peça “A Dama e o Vagabundo” será apresentada

| Onde: Teatro do Bosque (Av. Centenário, 1052)

| Hora: 17 horas

| Informações: @teatrobosquegraopara

Encena na Rua

| O quê: 13º Festival Amazônia Encena na Rua apresenta diversos espetáculos de teatro, dança e circo

| Onde: Anfiteatro da Praça da República

| Hora: 19h

| Ingressos: Gratuitos

EIDAP 2022

| O quê: Apresentação do 13º Encontro Internacional de Dança do Pará (EIDAP 2022)

| Onde: Theatro da Paz (Av. da Paz, S/N)

| Hora: 20 horas

| Ingressos: ticketfacil.com.br

EXPOSIÇÕES

Amazônia

| O quê: Exposição "Caboclos da Amazônia - Arquitetura, Design e Música”

| Onde: Estacionamento do Centro Social de Nazaré, ao lado da Basílica Santuário (Belém)

| Hora: Terça a domingo das 16h às 22h

| Quando: Até 19 de junho de 2022

| Ingresso: gratuito

Desnudo

| O quê: A exposição "Desnudo” está aberta ao público

| Onde: Galeria Benedito Nunes, na Fundação Cultural do Pará (Avenida Gentil Bittencourt, 650)

| Quando: Até 1º de julho

| Informações: @colecaoeduardovasconcelos / @design.comrevista

LITERATURA E ARTE

Gastronomia

| O quê: Realização da 4ª edição do Festival Sabor Unama

| Onde: Estacionamento do campus Alcindo Cacela

| Hora: Das 10h às 17h.

| Ingressos: Inscrições gratuitas. No local do evento será preciso trazer 1kg de alimento não perecível

Bienal Black

| O quê: Programação da 2ª Bienal Black Brazil Art

| Onde: Youtube da Bienal

| Quando: Até 18 de julho de 2022

| Informações: www.bienalblack.com.br