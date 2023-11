Como fazer Guirlanda de Natal em casa e gastando pouco

Mês de dezembro chegando e com ele o clima natalino toma conta das pessoas e das cidades, no geral. Com a chegada de uma das comemorações mais aguardadas do ano, os enfeites de natal são os queridinhos da época, sendo a guirlanda um dos símbolos mais marcantes do período.

A Guirlanda de Natal, conforme crendices religiosas, simboliza a renovação, a esperança e a fé, visto que faz jus ao nascimento de Jesus. Seu formato circular representa a eternidade, bem como o ciclo da vida que se repete e não tem início nem fim. Aqui, ela complementa a parede atrás do aparador, que sustenta a Sagrada Família.

Tradicionalmente, a Guirlanda de Natal é feita com galhos de pinheiros, a única árvore que sobrevive no inverno em locais onde a neve se faz presente. Em regiões mais tropicais, é feita com ramos verdes, em muitos casos, artificais, o que facilita a produção, manutenção e a validade da decoração. Saiba o passo-a-passo de como fazer uma Guirlanda de Natal em casa e sem gastar muito:

Como fazer Guirlanda de Natal

Materiais

Festões de natal

Caneta ou lápis

Enfeites de natal diversos

Cola quente

Papelão

Tesoura

Duas bacias (uma grande e uma pequena) que servirão como molde

Modo de produção

Usando as bacias como molde, circule o formato redondo no papelão conforme o tamanho desejado. Dois círculos, um grande e um pequeno;

Recorte as extremidades e o centro;

Com o disco de papelão recortado, passe cola quente e enrole o festão até que o papelão fique preenchido por completo;

Após isso, enfeite a guirlanda com os artigos de natal com cola quente, conforme gosto pessoal;

Cole um pedaço de fio e cole com cola quente atrás da guirlanda para pendurar onde quiser.

No canal do YouTube Menino Prendado, Eduardo Reis ensina o passo a passo de como produzir a Guirlanda de Natal em casa, de forma fácil e sem gastar muito. Confira:

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com