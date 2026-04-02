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Como fazer café de Gilmore Girls? Atriz de Lorelai ensina receita da série

Lauren Graham, a Lorelai, compartilha preparo com toque doce e bem-humorado que viralizou entre fãs da série

Hannah Franco
fonte

Como fazer café de Gilmore Girls? Atriz ensina receita (Reprodução/Instagram)

A atriz Lauren Graham, conhecida por interpretar Lorelai na série Gilmore Girls, revelou aos fãs sua receita de café inspirada na personagem. O preparo, compartilhado em vídeo, chamou atenção pelo estilo descontraído e pelos ingredientes pouco convencionais. Na gravação, a atriz apresenta o café como um verdadeiro ritual, combinando elementos doces e um toque de humor.

A proposta foge do tradicional e reflete a personalidade marcante de Lorelai, conhecida pelo consumo exagerado da bebida ao longo da série. Além do preparo, Lauren Graham brinca com a situação e afirma que ninguém está pagando pelo tutorial, mesmo com fãs pedindo a receita com frequência.

Receita de café estilo Lorelai Gilmore

O café apresentado pela atriz mistura ingredientes simples com uma finalização diferenciada. Confira os itens usados:

  • Café de blend artesanal
  • Creme vegetal sabor baunilha
  • Chantilly com baunilha
  • Canela (descrita como “sua melhor amiga”)
  • Cubo de açúcar decorativo
  • Toque alcoólico (opcional, em ocasiões especiais)

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Segundo a atriz, o preparo do café em si é simples, resumido de forma bem-humorada como “apertar um botão”. O destaque fica para a montagem final, que transforma a bebida em uma espécie de sobremesa.

O vídeo faz referência direta ao comportamento de Lorelai Gilmore, personagem que se tornou conhecida pela relação intensa com o café. A característica ajudou a consolidar a série como um fenômeno cult desde os anos 2000.

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