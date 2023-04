Comida di Buteco Edição 2023 inicia na próxima quinta-feira, 6

O Comida di Buteco está de volta. A 23ª edição do concurso inicia na próxima quinta-feira, 6, véspera do feriado, e vai até 7 de maio. Este ano, 32 botecos participam do circuito Belém-Ananindeua, ou seja, 14 a mais do que no ano passado, o que sinaliza uma recuperação do setor no pós-pandemia. Os jurados e o públicos poderão votar no Melhor Boteco do circuito e o campeão vai disputar o título de Melhor Boteco do Brasil.

O concurso é voltado à valorização do pequeno comércio familiar, que estimula a cadeia produtiva do setor e ajuda a desenvolver circuitos turísticos. Em todo o Brasil, são mais de 1 mil botecos participantes em 24 circuitos que acontecerão simultaneamente em 50 cidades de diferentes regiões do país.

O tema do Comida di Buteco 2023 é a “Vida é feita de Buteco”. Este ano, o desafio colocado para os donos dos estabelecimentos é desenvolver receitas exclusivas de petiscos com ervas e especiarias. Os petiscos terão o preço fixo unificado de R$ 30,00 cada.

O objetivo do concurso é eleger o Melhor Buteco do circuito, em maio, e o Melhor Buteco do Brasil, em julho, em São Paulo. O voto do público tem peso de 50% e o dos jurados de 50%. Eles devem avaliar quatro quesitos: o petisco (cuja nota tem peso de 70%), assim como a temperatura da bebida, a qualidade do atendimento e a higiene do local (que têm peso de 10% cada um).

Desempenho paraense

Os competidores do Pará têm tido bom um bom desempenho nacional. O campeão de 2022 foi a Confraria do Fraga, que ficou em terceiro lugar na disputa pelo Melhor Buteco do Brasil com o Pastelzim de Caboco, receita de pastel de carne-de-sol na manteiga-da-terra com queijo coalho, mussarela de búfala e castanha-do-pará acompanhada de duas opções de molhos: geleia de bacuri com pimenta de cheiro e molho de azeite com ervas finas.

Na ocasião, o proprietário da Confraria do Fraga, o cantor e compositor Eudes Fraga, comemorou esse que foi o segundo destaque nacional do seu estabelecimento, que também venceu a etapa regional e ficou em 2º lugar no nacional em 2018. No ano seguinte, o Paladar Gi, de Ananindeua, venceu o regional e foi campeão nacional.

Este ano, o Melhor Buteco do circuito será conhecido em maio e o concurso nacional ocorrerá em julho, em São Paulo.

Concurso volta a crescer

“Após a pandemia, a nossa retomada (do concurso nos bares) foi mais demorada do que nos anos anteriores”, informa o coordenador do concurso na região Norte, Márcio Vavá. O aumento do número de botecos participantes em 2023 é fruto da mobilização realizada junto aos estabelecimentos, mas também dos resultados atingidos no ano passado, em que o concurso teria estimulado o faturado R$ 300 milhões, no país, além de ter alcançado diretamente mais de 9 milhões e de ter gerado mais de 8 mil empregos, segundo divulgado pelo Comida di Buteco.

“A cidade abraça bastante o Comida di Buteco. O boteco envolve uma cadeia, afetada pelo público, que inclui os fornecedores. A gente estima que cada bar aumente o faturamento entre 30 e 40%, em média, sendo que alguns chegam a 70%”, conta. No ano passado, foram 800 botecos participantes no país e, este ano, o concurso atinge o recorde com 1 mil estabelecimentos competindo.

Confira os estabelecimentos participantes do Comida do Boteco 2023, em Belém e Ananindeua:

Bar Dois Irmãos

Bar Suíço

Barão Bistro

Boteco Artesanal

Boteco Casa Amarela

Boteco do Bacú

Boteco do Manelão

Boteco Gastronômico Veropinha

Boteco Ver a Cerva

Budega Cururu

Caldos & Cia Bar e Restaurante

Canto do zé petiscaria

Churrasco do Preto

Clube do Espeto Grill

Confraria do Fraga

Égua du buteco

Eguatchê

Espaco Gastronômico Pimenta na Cuia

Espetaria Nelore

Garagem Velha

Gastro Bar Rota 21

Gramophone Café

Mercearia Gastrô

Paladar Gi

Piratas Lounge

Quintal Meraki

Quitanda de Garrafas

Rio Vibe Carioca

Seu Pai Artesanal

Só Porco Torresmo e Cia

Tasca do Bosque

Xibe Cultural