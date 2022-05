'Comida di Buteco': confira os grandes vencedores da grande Belém da edição 2022 do concurso

Na noite de terça-feira (17), a organização do concurso gastronômico ‘Comida di Buteco’ divulgou a lista dos vencedores da edição de 2022 da competição. A cerimônia de premiação aconteceu no Hotel Princesa Louçã, com a participação dos 18 botecos de Belém e Ananindeua que participaram da disputa.

VEJA MAIS

Este ano, o evento teve como tema "Buteco Vive", que faz referência aos bares que sobreviveram ao cenário caótico causado pela pandemia de covid-19. Os botecos foram avaliados por um corpo de jurados e pelo público em geral, levando em consideração quatro critérios: o petisco, a temperatura da bebida, o atendimento e a higiene do local. Foram 24 dias de análise até o esperado resultado ser anunciado. Os três melhores colocados receberam troféus e o primeiro ainda irá representar o Pará na etapa nacional do concurso.

Confira os três primeiros colocados

1º Pastelzim de caboco - Confraria do Fraga

Pastelzim de Caboco é um petisco de carne de sol na manteiga-da-terra, queijo coalho, mussarela de búfala e castanha-do-pará. (Foto: Bruno Menezes / Comida di Buteco)

2º Surpresa Marajoara - Paladar Gii

A surpresa marajoara é um bolinho de carne de sol de búfalo, recheada com queijo do Marajó e molhos. (Foto: Bruno Menezes / Comida di Buteco)

3º Porco Bolado - Eguatchê

O porco bolado é um refogado com lascas de porco sobre pão, coberto de tomate, crispi de quiabo e queijo. (Foto: Bruno Menezes / Comida di Buteco)

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)