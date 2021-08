Vencedores do Comida Di Buteco 2020 são anunciados

Os vencedores do Comida Di Buteco 2020 foram anunciados na noite desta quinta-feira (27). Após mais de um ano de pandemia, a organização ressaltou que o grande vencedor desta edição foi a perseverança das pessoas que trabalham no setor de bares, que lutou para sobreviver e se manter com o fechamento dos comércios. O vencedor da premiação foi o bar Éguatchê, em segundo lugar o Clube do Espeto, e em terceiro lugar Mercearia Gastrô.

Uma das novidades é que neste ano não houve bares desclassificados, todos estão automaticamente classificados para a edição 2021, que ocorrerá em 2022. Outro anúncio da organização é que no próximo o Comida Di Buteco pretende aumentar o número de bares participantes para incentivar ainda mais o setor.

O coordenador do Comida Di Buteco, Elmo Santos, ressaltou que o sentimento é de dever cumprido. “Dever cumprido com todas as palavras em caixa alta. Os bares participantes tiveram aumento de no mínimo 40% na movimentação deste momento da cidade que começa a flexibilizar e comércio a se aquecer”, declarou.

Os vencedores do bar Eguatche, os proprietários Octávio Santos e Sandra de Azevedo dos Santos, venceram com o prato “Pão da Terra”. “Maravilhoso porque o que a gente mais sentiu em tudo isso foi o sentimento de apoio dos clientes, amigos e família para continuarmos do nosso trabalho. O grau de importância do Comida Di Buteco é para nos mantermos firmes”, afirmou Sandra