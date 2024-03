Começam os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial em Belém

A Aldeia Cabana voltou a ser palco do samba na noite desta sexta-feira (1º) com a abertura dos desfiles das escolas do Grupo Especial do Carnaval de Belém. Cinco agremiações passaram pela avenida e mais seis irão desfilar no sábado (02).

A largada do evento foi dada pela escola de samba Boêmios da Vila Famosa, a primeira a se apresentar para um público que estava ansioso e bastante animado com a festa.

Com o samba-enredo “Dom Bruno, o cavaleiro de Emaús e a república da caridade”, a agremiação coloriu a avenida de amarelo e com muito samba no pé e homenageou o padre Bruno Sechi, que faleceu em 2020 e foi responsável por fundar o Movimento República de Emaús.

O sorriso nunca deixa o rosto dos integrantes da escola de samba durante a apresentação (Foto: Cristino Martins)

Ao final da apresentação, o presidente da escola de samba, Arlindo Júnior, se emocionou e disse que o resultado alcançado na avenida foi satisfatório.

“A gente executa tudo que a gente planeja, é com muito trabalho, muita dedicação. O carnaval paraense é um carnaval que precisa de muita garra, muita força, e a gente não mede esforços pra isso. Encerrar um desfile como desfilamos hoje, o sentimento é de dever cumprido e gratidão”, declara o presidente.

A segunda agremiação a desfilar pela avenida foi a escola de Samba Os Colibris, que adentrou na Aldeia Cabana trazendo o enredo "É Tecno É POP É Som! Nas ondas sonoras, o voo da águia de fogo", numa clara referência a aparelhagem Super Pop.

O público lotou as arquibancadas da Aldeia Cabana para assistir aos desfiles (Foto: Cristino Martins)

O público presente na aldeia cabana lotou as arquibancadas e vibrou com as apresentações das escolas. A produtora cultural Nazaré Azevedo esteve acompanhando os desfiles desde o início da programação e elogiou bastante o trabalho das agremiações.

“Eu estou adorando, amando. Acho que as escolas estão caprichando esse ano, tá vindo bem bonito, é muito valorizado o nosso carnaval. Eu confesso que não sou tão chegada ao carnaval, mas esse ano eu quis vir e gostei muito, vim semana passada, hoje e venho amanhã”, afirmou a produtora cultural.

Ainda se apresentam hoje as escolas de samba: Deixa Falar; Escola de Samba da Matinha; e Embaixada de Samba do Império Pedreirense.

No domingo, a festa será comandada pelas agremiações: Piratas da Batucada; Quem São Eles; Bole-Bole; Acadêmicos da Pedreira; Rancho Não Posso Me Amofiná; e Xodó da Nega.