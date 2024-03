Carnaval de Belém: conheça os primeiros campeões do carnaval 2024

A capital paraense conheceu nesta terça-feira (27), os primeiros campeões entre as escolas de samba de Belém. Na Aldeia Amazônica, no bairro da Pedreira, integrantes e brincantes das agremiações se reuniram para acompanhar a apuração das notas. Foram premiados os campeões dos blocos, do 3º Grupo e Grupo de Acesso de 2024.

VEJA MAIS:

A estrela da noite foi o Grêmio Recreativo Escola de Samba "Mocidade Olariense", que conquistou o título de campeã do Grupo de Acesso e garantiu a vaga no Grupo Especial no carnaval de 2025. A escola levou a melhor com o enredo “Pelos Caminhos da Fé, ao som dos tambores da festa do meu São Bené".

O presidente da agremiação carnavalesca de Icoaraci, Jair Apollo, enalteceu o trabalho da comunidade e falou sobre a euforia após o resultado. “É uma emoção muito grande, mal posso acreditar. Não consigo mensurar o tamanho da minha alegria. Eu digo que nada é feito com sacrifício, nós fazemos tudo com muito amor”, comemorou. E ainda, aproveitou para homenagear a Professora Vilma, velha guarda da escola: “Eu dedico nosso trabalho, nossa dedicação e esse título à Professora Vilma. Ela que é fundamental para nossa escola merece demais!”

A escola representante da Vila Sorriso iniciou a preparação em maio de 2023 e o presidente diz: “Foi o ano todo de organização”. Ele falou também sobre a escolha do enredo, que teve como principal inspiração, a festa da Marujada em Bragança. “Nosso carnavalesco visitou a festa em Bragança e se emocionou muito com a marujada. Ele voltou cheio de ideias e a escola, a comunidade, abraçou logo de cara”, explicou.

Visando o Grupo Especial, o presidente afirma que agora a escola de samba já está com a cabeça em 2025. “Já temos dois enredos em análise para o ano que vem. E já devemos começar o quanto antes a preparação, afinal, agora somos especiais”, pontuou o Jair Apollo.

Em segundo lugar, foi consagrado o Grêmio Recreativo Cultural e Social "Guardiões do Samba”, com o tema "Cantos e Encantos de Marapanim”.

O terceiro lugar ficou com Associação Carnavalesca “Império Jurunense”, com o enredo “Saravá Umbanda um mundo cheio de luz”.

3º Grupo

A vencedora do 3º Grupo foi a Agremiação Carnavalesca “Caprichosos da Cidade Nova”. A escola foi soberana no desfile de Belém com o enredo: “É Por Amor, Félix!".

Em segundo lugar, foi consagrada a Associação Sociocultural e Carnavalesca “Guerreiros do Samba e do Amor”, com o tema "Fabri Cultura, Expressão Cultural e Artística no Carnaval, Guerreiros que Fazem o Maior Espetáculo da Terra”.

O terceiro lugar ficou com Grêmio Recreativo e Cultural “Universidade de Samba Nação Rubro Negra”, com o enredo “Marajó de Encantos e Magia”.

Blocos

O primeiro do dia a levantar a taça de campeão foi o Bloco do Sapo Muiraquitã, com o enredo "A Luz é Vida, Viver é Arte". A informação foi divulgada pela Liga Independente dos Blocos de Belém (Libel).

Em seguida, conquistou o terceiro lugar a Associação Carnavalesca "Estrela Reluzente", trazendo para a avenida o tema "Estrela, Sol e Lua. O Brilho do Universo"; e em terceiro lugar ficou o Bloco Carnavalesco "Estação Terceira", com o enredo "De São João a Boi Bumbá, Tudo é Cultura Popular".

Em quarto e quinto lugares ficaram os blocos Unidos do Umarizal e Unidos da Pedreira.

Grupo Especial

As escolas do Grupo Especial de Belém desfilam no próximo final de semana. Nesta sexta-feira (1º), na primeira noite do grupo especial, Boêmios da Vila Famosa, Os Colibris, Deixa Falar, Matinha e Embaixada irão desfilar. No segundo dia, sábado (02), Piratas da Batucada, Quem São Eles, Bole Bole, Acadêmicos, Rancho e Xodó da Nega serão as estrelas da noite.

A atual campeã do carnaval da cidade das mangueiras é a Bole Bole.