Começa a primeira festa do líder no BBB22

Acaba de começar a primeira festa do líder da temporada do BBB22. Douglas Silva se despede da liderança com uma comemoração que tem tudo a ver com ele: é “Luz, Câmera e Ação”. A festa conta com a decoração toda em torno do universo da TV e do Cinema, tem tapete vermelho, portal de entrada animado, outdoor, claquete e película.

Os brothers chegam na pista no clima, dançando. Também se surpreendem com um clipe no telão que mostra vários trabalhos do ator. Animados, colocam perucas e apetrechos e se divertem com suas poses.