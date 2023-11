Com toalha na cabeça, Deborah Secco causa no Prêmio Multishow 2023

Deborah Secco, não perdeu tempo e foi direto do banho para o Prêmio Multishow 2023. A atriz inovou ao escolher um visual composto por toalhas para prestigiar o evento.

O ousado conjunto incluía uma toalha enrolada na cabeça, um cropped e uma saia. Para completar o look, Deborah ainda adicionou joias de cristais.

“Eu saí do banho, não deu tempo e vim correndo. São tão poucas as oportunidades que a gente tem de brincar com a moda, né?”, disse a atriz em entrevista ao GShow.