De fio dental, Deborah Secco aproveita o sol e pega um bronze

A atriz Deborah Secco, de 42 anos, deu o que falar nas redes sociais. Isso porque ela surgiu em novas fotos com um biquíni bem fininho na beira de uma piscina, mostrando a renovação do bronze natural. As imagens receberam mais de 240 mil curtidas dos internautas - e centenas de elogios.

“Fotos de um domingo qualquer…”, escreveu Deborah Secco na legenda da publicação. Os clicks, que aparentemente são antigos, foram publicados no dia 15 deste mês. Deborah montou um carrossel no Instagram com a família e exaltou o corpo escultural e os pernões torneados.

Os fãs reagiram à boa forma e não pouparam elogios. “Essa mulher só melhora com o tempo.. tipo vinho”, escreveu uma seguidora primeiramente. “Deborah Secco criando arte ao nosso país! Orgulho!”, destacou outra admiradora. “A Deborah Secco tá sempre se renovando e iluminando com tanta beleza”, disparou mais uma fã, dentre várias mensagens elogiosas para a estrela da TV Globo, que atualmente interpreta a protagonista Lara na novela "Elas por Elas".

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)