Deborah Secco ignora críticas e celebra sua liberdade sexual: "Sou Maior que Isso"

A atriz Deborah Secco, 43 anos, continua gerando polêmicas por falar abertamente sobre detalhes, inclusive os mais íntimos, de sua vida pessoal. Esbanjando autoconfiança, ela afirma não se abalar com as críticas recebidas nas redes sociais por sua franqueza.

Em recente entrevista ao jornal Extra, a artista, que será uma das protagonistas do remake da novela "Elas por Elas" na Rede Globo, foi questionada sobre como lidou com as críticas após revelar detalhes do pênis de seu marido, Hugo Moura, no programa "Sobre Nós Dois", exibido no canal GNT. Ela respondeu com serenidade, que não dá importância às falas negativas por entender que as impressões do público dizem respeito a uma "Débora que não existe".

"Recebi muitas críticas, mas muita gente achou legal e levou como diversão, assim como eu levei. Entendo quem não tenha esse olhar. Somos plurais, e está tudo certo. Eu lido muito bem com as críticas, porque eu acho que elas não são sobre mim, mas sobre uma Deborah que as pessoas constroem. Elas não têm ideia de quem eu sou. Criticam algo que elas supõem", diz.

Deborah Secco enfatiza que sua vida é muito mais ampla do que os cinco segundos que viralizam na internet. "Eu sou uma mulher muito maior. Tenho milhões de interesses, mas esse é o único que viraliza na internet, por isso as pessoas me veem mais vezes falando sobre o tema. Essas críticas não me afetam."

Casada há nove anos, Secco diz que para manter o fogo da paixão aceso é preciso ter uma relação baseada em parceria e compreensão. "A gente tem que querer viver junto, refazer combinados, se reapaixonar, se reconectar diariamente. Não tem um segredo. Busco no meu companheiro o meu melhor amigo e meu parceiro, um cara com quem eu quero trocar. A gente vai encontrando nossa fórmula."

Ela ressalta que o relacionamento é dinâmico e sujeito a mudanças. "A relação é feita de mudança. A gente descobre novos percalços, dificuldades, alegrias e motivos para se apaixonar todo dia. É uma relação viva e sincera. Vamos repensando, recriando e tentando fazer dar certo. A gente nunca brigou. A gente diverge e conversa."

Capa da Playboy de 1999, Deborah admite que, embora goste das fotos até hoje, na época se sentia despreparada para tanta exposição. No entanto, não descarta a possibilidade de fazer um novo ensaio sensual. "Hoje vejo de uma forma muito mais legal do que eu via há 25 anos. Na época, eu ainda tinha muita preocupação com o que os outros iam pensar. Também não tinha o domínio sobre a minha sexualidade. Era completamente despreparada para aquilo. Acho o ensaio bonito e bem-feito, mas talvez tenha feito cedo. E tudo bem também! A gente amadurece na dor."

E acrescenta: "Eu aceitei somente pelo dinheiro. Não sei se faria outro. De repente, se fosse uma equipe incrível, umas fotos lindas... Não tenho muito problema com a nudez, não. Acho que todo mundo tem o mesmo corpo, temos tudo igual."

No elenco de "Elas por Elas", a próxima novela das 18h da Rede Globo, Deborah Secco não esconde a alegria por fazer parte de um remake assinado por Cassiano Gabus Mendes. "Sou muito fã dessa família. Tive uma relação intensa com todos. Luís Gustavo foi meu pai em 'Confissões de Adolescente' (1994), Tato Gabus foi meu pai em 'Mico Preto' (1990). E Cássio, desde a nossa parceria em 'Bruna Surfistinha' (2011), nunca mais nos desgrudamos. É muita responsabilidade refazer essa obra e dar vida à personagem que foi de Eva Wilma, uma das maiores atrizes do Brasil. A novela é leve e divertida. Outro olhar para o horário das seis."