Com show gratuito, Bruna BG, Veropa Sessions e Nação Ogan ‘esquentam’ quinta-feira (20) em Belém

A véspera do final de semana vai começar animada na capital paraense. Na noite desta quinta-feira (20), a rapper Bruna BG, a banda Veropa Sessions e os tambores dançantes Nação Ogan estarão se apresentando, a partir das 21h, na nova Casa Apoena, Rua São Boaventura, no bairro da Cidade Velha. Para quem quer se divertir sem gastar muito, opções não vão faltar, já que a programação também envolve a discotecagem do DJ Me Custa. A entrada para o evento é franca.

Toda diversidade musical vista na inauguração do espaço faz parte da nova política do estabelecimento, que está chegando na noite paraense com maior leque de apresentações. Quem irá abrir a noite é Bruna BG. Em seu repertório, a artista promete trazer os clássicos do rapper, mas também suas novas composições.

“Eu lancei recentemente o reggae ‘Crônicas de Amor’ e vai fazer parte do meu show, que será um pouco romântico e, depois agressivo, com toda a minha força do rapper”, adiantou a cantora.

A rapper afirmou estar muito feliz com a pluralidade do show. Segundo Bruna, o público já pedia e esperava que os artistas que são de fora do nicho regional, pudessem ter oportunidade de tocar na noite paraense. “Muito bom dividir o palco com outras vertentes, isso demonstra a pluralidade que a casa irá trazer”, acrescentou.

Anderson Moura, proprietário do novo estabelecimento, inaugurado no centro de Belém, disse que a proposta do espaço é, de fato, possibilitar um leque maior de entretenimento para a população.

“Na inauguração, vamos mostrar um recorte do que é feito por aqui, mostrando estilos diferentes, pegadas diferentes, mas com aquele espírito musical. Essa mistura vai dar o tom das novas aresentações”, afirmou.

A mistura de ritmos amazônicos, com brega, xote, carimbó e merengue, com uma pitada instrumental regional, da banda Veropa Sessions, pode não deixar ninguém parado. No dia, o grupo irá apresentar o famoso “Baile do Veropa”, esquentando a pista.

De acordo com o baixista da banda, Dangle Freitas, a expectativa para a apresentação é uma das melhores. Além dos singles conhecidos, o “Veropa” também irá trazer músicas autorais.

“O ‘Baile’ foi feito para colocar as pessoas mesmo para dançarem, apesar de ser instrumental. Queremos deixar todo mundo mostrando os seus ‘caqueados’”, declarou o músico, acrescentando que o “caldeirão musical” proporcionar serve para agradar todo o tipo de público presente.

