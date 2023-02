Banda “Veropa Sessions” lança primeiro single da carreira

A banda Veropa Sessions apresenta ao público a primeira música autoral "Qual é o papo?" no show "Baile do Veropa", que será no domingo (26), no teatro Waldemar Henrique. Os músico estão em fase de preparação para o primeiro EP da carreira. O show vai contar com várias participações, como: Zara, Cacau Novais, Ytanaã, Pio Lobato, Marcos Puff e Claudionor Amaral.

Sobre o show, Marcelo Cardoso, que faz o sax na banda, explica que vai ser diversificado, pois além de tocar as músicas autorais também terão versões do mestre Viera, Felipe Cordeiro, Aldo Senna,Fernando Belém e entre outros artistas. "Contaremos com muitas participações especiais de cantores como Zara, Cacau Novais e o Ytanaã também teremos instrumentistas somando com seus sons como Pio Lobato, Marcos Puff, Claudionor Amaral.O show terá interações com dois dançarinos que sempre estão em nossas apresentações que é o Ariel Balieiro e a Bia tribal", diz Marcelo Cardoso.

VEJA MAIS

O EP da banda está em construção, mas Marcelo explica que tem um norte bem definido que é levar diversidade musical por meio dos ritmos típicos do Pará e a relação deles com outros ritmos brasileiros como jazz, soul, rap e música eletrônica. O título do EP sugere trazer essa ideia do "Baile" para a música instrumental tendo um apelo dançante em todas as músicas.

As músicas autorais são compostas por Rafael Guerreiro e Marcelo Cardoso, ambos têm trabalhos solos e estão aproveitando as músicas para compor o repertório da banda.

"Nós do Veropa procuramos abordar essa ideia de Baile para dançar, por isso os ritmos regionais sempre estão presentes nas versões ou arranjos, embora nossos trabalhos autorais vêm trazendo toda essas influências para nosso público que gosta de ouvir Impressions de John Coltrane, mas também curte Merengue da jumenta de Fernando Belém. A ideia é fazer um Baile com esse caldeirão de influências", pontua Marcelo Cardoso.

A banda foi formada no final de 2021 com a ideia de tocar música instrumental nas ruas da cidade de Belém, inclusive, a primeira apresentação da banda foi no Ver-o-Peso, o que acabou por inspirar o nome da banda. No repertório estão clássicos da guitarrada, lambada e brega em versões instrumentais, além de temas do jazz e soul com uma pegada mais Brasileira/Regional.

Em 2022, o grupo fez algumas participações em eventos como: I Marabá Jazz Festival, Fórum Pan-Amazônico, Gravação do disco "Saxjuba" de Marcelo Cardoso e participação na gravação da música "Serra da Lua", de José Maria Bezerra.

Serviço: Lançamento “Qual o Papo”

Data: 26 de fevereiro

Local: Teatro Waldemar Henrique

Hora: 11h