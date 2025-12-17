Capa Jornal Amazônia
Com Mumuzinho e Suel, cantora Lary lança novo projeto

Projeto reúne "medleys", regravações, versões e faixas inéditas

O Liberal
fonte

O projeto representa um momento significativo na carreira de Lary, consolidando sua ligação com o pagode ()

A cantora Lary lançou o projeto "Com amor, Lary, Vol.2 [parte 1]". O novo trabalho marca uma fase de emoção e maturidade artística para a artista, que apresenta nove faixas, incluindo os singles “Desculpa Te Amar Demais” e “Terminei Gostando”, este último em parceria com Mumuzinho.

O projeto representa um momento significativo na carreira de Lary, consolidando sua ligação com o pagode. Esse envolvimento com o gênero musical surgiu de maneira orgânica. A cantora começou compondo para artistas do estilo, passou a frequentar rodas de pagode e os bastidores, e percebeu um reconhecimento crescente nesse universo. "De repente, o próprio pagode me abraçou", afirma a artista.

Repertório e sucesso das faixas

Lançada em 6 de novembro, a faixa “Desculpa Te Amar Demais” já superou a marca de 104 mil reproduções no Spotify, indicando a boa aceitação do público para este novo volume do projeto. Nesta primeira parte, Lary apresenta medleys com regravações de sucessos da música nacional, como “Quando Te Vi e Deixo”.

O repertório inclui também regravações de composições autorais da cantora, como “Saudade da Gente” e “Nosso Primeiro Beijo”, apresentadas em formato de medley. Além dessas, o trabalho conta com versões e faixas inéditas, enriquecendo a experiência musical dos ouvintes.

Sucessos anteriores da artista

Em 2024, Lary lançou o single autoral “Em Busca da Minha Sorte”, que alcançou grande repercussão. A música viralizou com mais de 12 milhões de visualizações no Instagram, ultrapassou 5 milhões de streams no Spotify e registrou 4,3 milhões de visualizações no YouTube.

O êxito de “Em Busca da Minha Sorte” foi o ponto de partida para o primeiro projeto audiovisual da artista, também intitulado "Com amor, Lary", que continha doze faixas autorais e consolidou a presença da cantora no cenário musical.

