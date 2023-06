Com inspiração na guitarrada, paraense Gito Costa lança seu primeiro single 'Embalando a Rede'

O cantor paraense Gito Costa lança na sexta-feira, 9, seu primeiro single “Embalando a Rede", pelo selo fonográfico "Mirante Record". A música, que fala sobre a experiência do artista em viver a realidade amazônica estará disponível em todas as plataformas digitais de música. Em paralelo ao lançamento, no próximo dia 14 de junho, o "Mirante Records" será oficializado como selo de música Amazônica que nasce na periferia e será celebrado em festa organizada pelo produtor musical, Eric Monteiro.

Gito Costa, 36 anos, é guitarrista natural de Limoeiro do Ajuru e começou a tocar profissionalmente aos 13. De família de músicos, tinha uma banda com o pai e os irmãos, antes de lançar o primeiro trabalho e solo. "A música vem de berço, por influência do meu pai Orleno Alves, também guitarrista. Tínhamos uma banda com meus irmãos Wharllen Monteiro e Whelo Monteiro, e foi o pontapé de todo o nosso trabalho", iniciou.

Ainda segundo o cantor, o single traduz a experiência do artista ao vivenciar a realidade amazônica. “A inspiração passa desse os mestres da Guitarrada como Mestre Aldo Sena, Mestre Vieira, Mestre Solano, e também nosso brega que é rico em guitarradas", completou.

Ao falar sobre o single, o artista destaca que se orgulha por lançá-la por meio de uma produtora que já nasce com o caráter de fomentar o trabalho dos artistas da região e conta, também, as influências e inspirações da música. "A música paraense em si não precisa provar nada, ela já é muito admirada. Mas demarcar isso é mais que uma proposta, é ser eu mesmo. É onde está minha essência. Tem guitarrada na África, na América Central, mas a do Pará é parada”, ressaltou o cantor.

Da periferia para o mundo: Selo Mirante Records oficializa trabalho construído ao longo de 5 anos

No dia 14 de junho, o "Mirante Records" será oficializado como selo de música Amazônica que nasce na periferia e será celebrado em festa organizada pelo produtor musical, Eric Monteiro, apoiador do trabalho de artistas como Gito Costa, com o intuito de democratizar ainda mais a cultura paraense e gerar novas oportunidades.

Atuando com a música paraense e artistas do interior do estado, Eric reformulou a proposta do selo fonográfico. "Trabalho com produção há quase cinco anos, a ideia de fundar um selo na periferia veio a partir de uma necessidade que enxerguei de resgatar e mostrar novos talentos. Venho da música eletrônica e sei que o mercado musical é muito exigente então quero facilitar muito a vida de novos artistas regionais", explicou.

Com a família formada em Curuçá, no Pará, o produtor conhece de perto e valoriza a musicalidade regional. "Quero facilitar o registro e o acesso a indústria musical aos músicos e artistas interioranos, minha família vem do interior de Curuçá, região do salgado que é rica no folclore e musicalidade regional, lá eu sei que existem muitos mestres de carimbó e quero ao máximo que eles tenham a chance de viver da sua música", destacou.

Questionado sobre a inspiração do nome do selo, Eric explica que: " Mirante Records nasceu por inspiração do Mirante da Terra Firme, um espaço cultural criado pelo meu sogro para agregar todos os tipos de artistas e pessoas, ideia que compartilho para o selo", concluiu o produtor.

Agende-se

Lançamento do single 'Embalando a Rede'

Data: 09/06

Local: Disponível em todas as plataformas digitais de música

Mais informações: @gitocosta @margustracks @miranterecordsofc

