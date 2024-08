Com direito a peixe frito com açaí, Alane Dias e Lucas Silva passam o sábado em balneário de Belém

A atriz e modelo Alane Dias, ex-participante do programa Big Brother Brasil, está em Belém e aproveitou a manhã deste sábado (31), para fazer uma trilha no Parque do Utinga. Durante o passeio, a paraense foi almoçar em um famoso balnerário belenense, localizado dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) de Belém, acompanhada dos amigos e do affair Lucas Silva.

Em uma rede social, Alane compartilhou momentos do passeio com os seguidores. Em alguns deles a atriz aparece tomando banho de rio e almoçando o tradicional peixe frito com açaí. "Eu sou muito mais feliz em casa", disse ela em uma das publicações.

Alane desembarcou em Belém na noite da última sexta-feira (30). Ela não divulgou o motivo da vinda ao estado, mas o cunhado dela, cantor Silva, vai fazer um show na capital paraense hoje (31). O artista vai se apresentar no Espaço Náutico Marine Clube, ao lado de nomes como Marina Sena e dos paraenses Zaynara e Jeff Moraes.

O affair de Alane, Lucas Silva, é irmão e produtor do cantor.