Com a banda Baianeiros, Bloco Amigos do Urubu agita o pré-carnaval de Belém neste final de semana

Já é carnaval, cidade! E para continuar o circuito do pré-carnaval de Belém, no próximo sábado, 3, a partir das 15h no Açaí Biruta, a banda Baianeiros comanda o Bloco Amigos do Urubu, ao lado de Nosso Tom, Big Band DBL e Baladeros. Com open bar na concentração até as 17h, o bloco promete agitar os paraenses com uma mistura de música baiana e paraense.

Para o integrante da banda Baianeiros, Danniel Maestri, a expectativa de voltar para Belém é a melhor possível. “Nós temos uma história muito bonita com o Bloco Amigos do Urubu, desde 2019. Criamos um vínculo afetivo com a capital paraense e o resultado disso são apresentações maravilhosas”, destacou o cantor.

Daniel garantiu ainda que os paraenses podem esperar um show alto astral como já é a característica da banda baiana. “Vamos levar um repertório atual sem esquecer a releitura de grandes sucessos. Então a gente espera ter a galera sempre com a gente trocando sorrisos, boa energia e alegria”. Assim como Daniel, o integrante Lelo Lobão também está ansioso para o show.

“Estamos muito felizes de retornar para Belém do Pará, essa cidade tão querida no nosso coração, sempre muito receptiva, que sempre nos acolhe com muito carinho”, iniciou. Lobão relembra das vezes que esteve em Belém e não esconde a paixão pela culinária paraense e pelo calor da terra. “Vocês podem esperar um show totalmente energizado com uma mistura de grandes e novos sucessos, o calor dos paraenses é algo único que nos marca”, declarou. Lobão destacou ainda que o grande intuito da banda é levar a verdade através da música, deixando sua marca e principalmente, um gostinho de quero mais nos fãs da banda.

No ano de 2014, os amigos Lelo Lobão, (baiano e ex-baixista da banda Chiclete com Banana) e Danniel Maestri (mineiro e cantor) através de suas experiências musicais e paixões em comum pelo axé e o carnaval baiano, resolveram fundar o Bloco Baianeiros. Em 2015, o bloco desfilou nas ruas de Belo Horizonte, e após o sucesso, os sócios do bloco fundaram em 2015 o grupo "Os Baianeiros".

História

O bloco “Amigos do Urubu” surgiu em Belém através de um grupo de amigos para lembrar com carinho de Felipe Rezende, um jovem que faleceu em 2006, desse mesmo grupo de amigos. Apelidado carinhosamente de “Urubu”, Felipe permanece vivo nas memórias de seus grandes amigos e agora na coleção de abadás do bloco paraense.

Com cerca de 150 participantes iniciais, na primeira edição, o bloco caiu no gosto popular. Segundo Neto Rezende, irmão de Felipe, “o bloco começou muito pequeno, uma bandinha uma latinha, e assim foi e hoje está nessa proporção que a gente não imaginava, meu irmão, pelo visto, era muito querido", contou.

Cada bloco tem a sua motivação, mas carregaram o mesmo intuito, de celebrar o carnaval e levar alegria para as pessoas, com a chegada de fevereiro os blocos tomam as ruas deixando suas marcas pela cidade.

Retorno

O Bloco Amigos do Urubu deste sábado, 3, vai marcar também a volta aos palcos do cantor Júlio Cezar, do grupo Nosso Tom. Após ter sido diagnosticado com arritmia cardíaca, o artista precisou suspender a agenda de shows para realizar alguns exames e cuidar da saúde.

Júlio foi internado há duas semanas e ficou durante cinco dias na Unidade de terapia intensiva (UTI) de um hospital particular da capital. Na última terça-feira (23), o artista recebeu alta e comemorou em uma postagem na qual agradeceu a Nossa Senhora de Nazaré pela saúde reestabelecida.