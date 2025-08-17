Capa Jornal Amazônia
Coluna do Estadão: Tarifaço dá força a Alckmin até para enfrentar Tarcísio em São Paulo

Estadão Conteúdo

O plano A de Geraldo Alckmin é concorrer de novo como vice do presidente Lula em 2026. No entanto, como tudo em política pode mudar a qualquer momento, seus aliados apostam que ele sairá fortalecido do tarifaço de Donald Trump contra o Brasil, até mesmo para enfrentar o popular governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na disputa pelo governo de São Paulo no ano que vem. Após governar o Estado por duas vezes, Alckmin se desgastou ao se alinhar à esquerda. No entanto, a avaliação é de que, ao ser designado por Lula como articulador oficial do Palácio do Planalto nas negociações das tarifas, o vice conseguiu se reaproximar do setor produtivo que o apoiou no passado, mas viu com desconfiança seu embarque na gestão petista depois de décadas de oposição ao PT.

CONTRASTE. Os aliados de Alckmin veem Tarcísio enfraquecido, principalmente entre empresários, após defender inicialmente a ação de Trump. Na percepção de quem tem contato com o vice, caiu a ficha do setor produtivo de que o atual governador terá de fazer inúmeras concessões a Bolsonaro, enquanto Alckmin poderia ser mais independente.

NA MIRA. Os adversários de Tarcísio consideram haver um desgaste do governador com polêmicas sobre a segurança pública no Estado. Levantamentos internos de partidos apontam piora na avaliação dele nesse tema.

ALTERNATIVA. Outra opção para Alckmin seria concorrer ao Senado em São Paulo. No entanto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também é cotado para disputar a cadeira na Casa. A expectativa é de que o cenário eleitoral fique mais claro apenas no fim deste ano.

INIMPUTÁVEL. A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu a absolvição do motorista Carlo Caponi, réu do 8 de Janeiro considerado "incapaz" em um laudo médico solicitado pelo STF, como mostrou a Coluna. A PGR endossou a perícia, que apontou doença mental, e disse que o réu não pode ser responsabilizado.

BOLETO. Uma empresa do lobista Andreson Gonçalves, que segundo a PF foi usada para lavar milhões de reais de um esquema de compra de decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve R$ 767 mil à União. A investigação no STF aponta que a Florais Transportes movimentou R$ 146 milhões entre 2014 e 2024.

EXTRATO. A Polícia Federal rastreou repasses milionários da companhia sediada em Cuiabá (MT) para assessores de ministros do STJ e outros integrantes da suposta organização criminosa. Procurada, a defesa de Andreson Gonçalves não comentou.

AGENDA... Ricardo Mussa, presidente da SB COP, braço empresarial da conferência das Nações Unidas sobre o Clima, afirmou que CEOs de grandes empresas multinacionais deixarão de vir ao Brasil por causa da crise logística em Belém (PA). O ex-executivo da Raízen e da Cosan Investimentos é responsável por engajar o setor privado no evento.

...CANCELADA. "Não vou ficar dourando a pílula. O problema está sendo resolvido, sim, mas de forma muito tardia. Vamos perder um pouco de senioridade, vai cair um pouco o número de CEOs que virão", disse Mussa.

PRONTO, FALEI! Tadeu Barros Diretor-presidente do CLP "O aumento da pena para roubo de cabos elétricos e de telefonia vai trazer mais segurança a hospitais, escolas e transporte. Agora é garantir a execução da lei."

CLICK Elisabeth Ribeiro Presidente do Inst. Mara Gabrilli Com o general Eduardo Villas Bôas, ex-comandante do Exército, que tornou público seu diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) em 2017.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto, Iander Porcella e Felipe Frazão)

