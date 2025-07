Coluna do Estadão: Reunião com Alckmin sobre tarifaço racha governadores de direita

Uma reunião que estava marcada para hoje com o vice-presidente Geraldo Alckmin acabou cancelada após gerar um racha entre governadores de direita, que disputam o espólio do ex-presidente Jair Bolsonaro, e ampliar a guerra política em torno do tarifaço anunciado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, contra o Brasil. A avaliação foi de que o encontro com Alckmin teria peso simbólico a favor do governo, que já vem colhendo bons frutos políticos da ofensiva de Trump, com recuperação da popularidade, enquanto o bolsonarismo sofreu abalo no discurso nacionalista. Críticos do presidente Lula disseram que uma foto de seu vice cercado de governadores da oposição passaria a imagem de que o Planalto reuniu uma frente ampla para resolver o problema das tarifas.

EU ACEITO. O convite para Alckmin participar da reunião do Fórum de Governadores partiu de Ibaneis Rocha (MDB), do DF, mas o encontro ocorreria no Planalto, território hostil para a direita. Mesmo assim, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), pré-candidato à Presidência, estava pronto para desembarcar em Brasília e participar da conversa com o vice de Lula.

EU, NÃO. Por outro lado, o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), que articula uma indicação de Bolsonaro ao Senado em 2026, descartou de cara comparecer ao Planalto. Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, alegou que teria outros compromissos e também se negou a participar.

SALVO PELO GONGO. O caso mais delicado seria o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tenta se equilibrar entre acenos ao bolsonarismo e os interesses de empresários afetados pelo tarifaço.

TÁ OK. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não tem qualquer proibição de conceder entrevistas. A decisão foi uma resposta ao pedido de um youtuber bolsonarista para entrevistar Bolsonaro, que cumpre medidas cautelares.

PARALELO. Parte dos vídeos do canal Marcelo Suave no YouTube cita, nos títulos, eventos que não aconteceram, a exemplo de "Trump acaba de anunciar queda de Lula e Moraes", "Câmara garante Bolsonaro elegível em 2026" e "Moraes não poderá condenar Bolsonaro". Procurado, Suave não respondeu.

SEM CONDIÇÕES. Uma perícia judicial feita a pedido do STF concluiu que o motorista Carlo Caponi, réu no processo do 8/1, era "incapaz" de compreender os crimes por que é julgado, por causa de uma doença psiquiátrica. Caponi foi aos atos golpistas em Brasília e ficou preso por 4 meses.

REFLEXÃO. O general Paulo Chagas, que foi o candidato de Bolsonaro ao governo do Distrito Federal em 2018, disse à Coluna que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) deu um "tiro no pé" da família com sua atuação no tarifaço anunciado pelos Estados Unidos contra o Brasil. O militar da reserva do Exército afirmou ainda que o bolsonarismo faz mal ao País.

RECONHEÇO. "Essa atitude do Eduardo para mim é um absurdo total, que demonstra o quanto o bolsonarismo faz mal. Eu digo isso com bastante tranquilidade porque eu já fui bolsonarista."

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto e Iander Porcella)