O Liberal chevron right Cultura chevron right

Coluna do Estadão: PT convoca 'tropa de choque' da esquerda para blindar Lula e fará ato no 7/9

Estadão Conteúdo

Após crescer a articulação do Centrão pela candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao Planalto em 2026, o PT convocou a "tropa de choque" da esquerda para discutir estratégias eleitorais e blindar a imagem de Lula. O presidente do PT, Edinho Silva, reuniu-se nesta quarta-feira, 27, com os dirigentes de PDT, PSB, Rede, PV, PCdoB, PSOL e até mesmo do Cidadania, que forma federação com o PSDB e havia se afastado de Lula. Ficou acertado que a esquerda fará atos no 7 de Setembro, com o mote "povo independente é povo soberano". A ideia é manter foco no tarifaço dos EUA, que desgastou o bolsonarismo e aumentou a popularidade de Lula. O encontro ocorreu enquanto União Brasil e o PP intensificavam o debate sobre desembarcar do governo.

NARRATIVAS. Aliados de Lula também impulsionarão a defesa da reforma do Imposto de Renda, como forma de exaltar uma agenda positiva do Executivo, e baterão na tecla de que o escândalo do INSS, alvo de uma CPMI que saiu do controle do Planalto, foi gestado por vários governos.

PRIORIDADE. Na visita que fará na quinta-feira, 28, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o dirigente do PL, Valdemar Costa Neto, tentará bater o martelo sobre nomes da direita que disputarão vagas no Senado em 2026. A intenção dos bolsonaristas é formar maioria na Casa para conseguir aprovar impeachment de ministros do STF.

TIMING. Valdemar diz que não fala com Bolsonaro há mais de 1 mês. Por isso, ainda não conseguiu resolver impasses sobre candidaturas. A conversa entre os dois vai ocorrer cinco dias antes do início do julgamento do ex-presidente no STF. Atualmente, ele cumpre prisão domiciliar.

E AGORA? Um dos impasses que Valdemar abordará será a candidatura do vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) ao Senado em Santa Catarina. Há resistências locais ao nome do "zero dois". Por isso, o PL considera lançá-lo por Roraima ou São Paulo, diante da expectativa de que o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) permaneça nos EUA em 2026.

RECADO. Carlos reagiu, no X, à articulação do PL para mudar seu domicílio eleitoral. "Não há impasse algum! Se continuarem, colocarei tudo na mesa! Não adianta me intimidar!", escreveu, sem dar mais detalhes.

ACUMULADA. O TRF-3 rejeitou um pedido da Caixa e manteve no ar o site Sorte Online, uma das principais intermediadoras de apostas em loterias no País. O setor opera com aval da Fazenda e do Cade. A Caixa alegou que a plataforma faz exploração irregular dos jogos em lotéricas. Procurado, o banco não comentou.

ÁRBITRO. O STF marcou para quinta julgamento que pode ter impacto na tentativa do prefeito de Itaguaí (RJ), Dr. Rubão (Podemos), de exercer o que foi considerado em outras instâncias como um 3.º mandato consecutivo.

IMBRÓGLIO. Rubão cumpriu mandato-tampão por 6 meses em 2020. Naquele ano, elegeu-se prefeito. Em 2024, conseguiu a reeleição. O TRE-RJ barrou a posse, mas ele recorreu ao TSE, que aguarda o STF dar veredicto em situação similar com repercussão geral. Em junho, o ministro Dias Toffoli ordenou que ele assumisse o cargo até o desfecho.

PRONTO, FALEI! Roberto Franco Conselheiro do Fórum SBTVD "A TV 3.0 vai conectar a tradição da TV aberta com o melhor do mundo digital: personalização, interatividade, aplicativos, imagem ultra HD e som imersivo."

CLICK Bruno Dantas Ministro do TCU Durante reunião com autoridades dos governos federal e de São Paulo sobre ajustes no convênio para construção e operação do túnel Santos-Guarujá.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto e Iander Porcella)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
.
ÚLTIMAS EM CULTURA

CONTEMPLADOS

Prêmio Sebrae Amazônia de Música 2025 escolhe artistas em 28 categorias

Premiação foi no Theatro da Paz e reuniu artistas de nove estados da Amazônia

26.08.25 21h16

DESPEDIDA

Mestre Damasceno tem despedida com toadas e bois Vaga-lume e Marronzinho

Artista recebeu homenagens em seu velório

26.08.25 18h51

DESPEDIDA

Wanda Monteiro: 'Mestre Damasceno sempre foi um Encantado"

Filha do saudoso escritor Benedicto Monteiro, Wanda foi homenageada juntamente com Mestre Damasceno na 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes em Belém

26.08.25 18h29

LUTO

Corpo de mestre Damasceno é velado no Museu do Estado do Pará, em Belém

Artista é o criador do búfalo-bumba e já compôs mais de 400 canções e seis álbuns.

26.08.25 17h54

