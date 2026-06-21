Coluna do Estadão: PT busca votos de eleitores evangélicos nos Estados

O PT prepara uma ofensiva para melhorar o desempenho do presidente Lula entre o eleitorado evangélico, tradicionalmente resistente à sigla. O objetivo é replicar pelos Estados o evento feito em Brasília neste mês, com lideranças de igrejas, influenciadores e cantores gospel. Enquanto isso, petistas estimulam a contribuição de evangélicos no plano de governo à reeleição de Lula. Uma ala da legenda espera que a propaganda eleitoral do petista faça um gesto direto a esse segmento religioso e repita o encontro com líderes evangélicos que fez na campanha de 2022. Para tentar concretizar esse plano, a estratégia será deixar de lado a pauta de costumes, que enfrenta resistência entre os religiosos, para tentar atrair a faixa do eleitorado que mais rejeita o presidente.

DEIXA QUIETO. O coordenador nacional do setorial inter-religioso do PT, Gutierres Barbosa, disse à Coluna que os petistas "não tocaram no assunto" do aborto e casamento homoafetivo no Encontro de Evangélicos do partido, neste mês, e nem no Congresso do PT em abril.

PRAGMÁTICO. "Não tocamos em assunto de aborto, de casamento LGBT+. Não é isso que está em jogo no Brasil, nem o que está na fé das pessoas. Nosso país tem uma população que é grande parte conservadora e temos que dialogar com esse pessoal", afirmou Barbosa.

PAZ E AMOR. O petista disse que o que está em disputa é como fugir do discurso de ódio e debater "com leveza" entre os religiosos. Ele cita como exemplo de orador exaltado o pastor Silas Malafaia, ligado à família Bolsonaro. "Não dá para separar uma família por causa de política, não dá para demonizar o outro."

APOSTA... A Justiça do Distrito Federal confirmou a decisão que mandou a bet Bullsbet devolver R$ 181 mil a um usuário com ludopatia - vício em apostas - e impôs uma indenização de R$ 4 mil por danos morais. A companhia é autorizada pelo governo federal a operar desde 2025. Procurada, a empresa não respondeu.

...DE RISCO. No processo, o usuário afirma ter "transtornos emocionais graves" e diagnósticos de ludopatia. Ele diz que pediu, sem sucesso, para ser bloqueado pela bet e contraiu empréstimos de R$ 375 mil para tentar superar o endividamento.

BALANÇA. O consumo de produtos importados no País em 2025 bateu recorde na série histórica iniciada em 2003, com 26,7% do total. Enquanto isso, a indústria de transformação teve um déficit comercial de US$ 71,3 bilhões, o maior desde 1997, segundo um estudo feito pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

ALTERNATIVA. Enquanto o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), trava o andamento da proposta que acaba com a escala 6x1, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) articula a aprovação de um texto alternativo baseado em horas trabalhadas, que recebeu 3 mil assinaturas de entidades.

CAFÉ. O presidente da Fiesp, Paulo Skaf, tem se reunido com senadores para defender a aprovação da proposta apresentada pelo coordenador da pré-campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência, o senador Rogério Marinho (PL-RN).

PRONTO, FALEI! Dario Durigan Ministro da Fazenda "O BC tem de avaliar os dados, medir a temperatura, tomar a medida que entenda cabível, mas me parece que ainda tem espaço (para nova redução de juros)."

CLICK Andréia Bessa Fed. das Assoc. de Doenças Raras Em audiência pública na Câmara dos Deputados, a diretora jurídica da instituição falou sobre a falta de medicamentos para epilepsia no Brasil.

(Com Eduardo Barretto, Leticia Fernandes e Victor Ohana)