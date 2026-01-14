Coluna do Estadão: Primeira-dama de SP estimula Tarcísio à Presidência: 'País precisa de CEO'

Por Roseann Kennedy

A primeira-dama de São Paulo, Cristiane Freitas, entrou em cena para indiretamente estimular a candidatura de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao Planalto. Após o governador publicar vídeo nas redes sociais, no qual fala como presidenciável e até apresenta propostas para o Brasil, ela comentou: "Nosso País precisa de um novo CEO, meu marido!".

A mensagem de Cristiane foi feita na terça-feira, 13, horas depois de a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) acenar a Tarcísio republicando um vídeo dele em tom de pré-candidato à Presidência. Também ocorre num momento em que as primeiras pesquisas eleitorais de 2026 apontam o chefe do Executivo paulista como nome mais forte da direita para enfrentar Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A Coluna do Estadão entrou em contato com a assessoria do Palácio dos Bandeirantes e o espaço segue aberto para eventual comentário da primeira-dama.

Abaixo confira as reações políticas nos bastidores.

Reação nos bastidores

Os movimentos de Tarcísio, Michelle e Cristiane provocam incômodo no grupo político que apoia o senador Flávio Bolsonaro (PL) para a Presidência. A ala mais ideológica do bolsonarismo reclama internamente que o governador oferece um apoio considerado "tímido" à campanha de Flávio.

"Eita que este povo tá declarando a terceira guerra", afirmou à Coluna uma fonte do Republicanos muito próxima da família Bolsonaro, sobre a mensagem de Cristiane Freitas.

Um político do MDB com trânsito direto no Palácio dos Bandeirantes, porém, ponderou: "Sempre há espaço para realinhar, mas não vejo o Tarcísio disposto a entrar em uma disputa no campo bolsonarista".

Já um interlocutor do PL observou que "Michelle não faz uma publicação dessa sem o objetivo de externar o que pensa sobre Tarcísio".

No vídeo comentado por Cristiane, o governador critica que "o que está aí envelheceu" e sugere o que faria no comando. "Novo CEO vai chegar, fazer reforma administrativa, diminuir o tamanho do Estado, economizar 3 a 3,5% do PIB".

No dia 25 de dezembro, o senador leu um carta, assinada pelo pai, confirmando que ele seria seu pré-candidato para a disputa pelo Palácio do Planalto em outubro. Num primeiro momento, Tarcísio deu um passo atrás. Passou a falar apenas das questões de São Paulo e adotou discurso público ainda mais incisivo de que concorreria à reeleição.

Nos últimos dias, entretanto, voltou a discursar sobre as questões nacionais e reforçou o embate direto com o PT e o presidente Lula.

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 14, mostra Lula liderando em todos os cenários de segundo turno testados. Os adversários mais competitivos são o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD).

Na sondagem do primeiro turno, os porcentuais de intenção de voto em Lula vão de 36% a 39%, a depender dos adversários. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) figura em segundo lugar em todos os cenários em que foi testado, variando entre 23% e 32%.

No segundo turno, Lula aparece com 44% contra 39% de Tarcísio. Já no cenário com Flávio, o presidente tem 45% e o senador, 38%. Contra o governador do Paraná, Lula aparece com 43% e Ratinho Jr. tem 36%.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre 8 e 11 de janeiro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais. O levantamento foi registrado noTribunal Superior Eleitoral (TSE)em 8 de janeiro com o número BR-00835/2026.