Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Coluna do Estadão: Primeira-dama de SP estimula Tarcísio à Presidência: 'País precisa de CEO'

Estadão Conteúdo

Por Roseann Kennedy

A primeira-dama de São Paulo, Cristiane Freitas, entrou em cena para indiretamente estimular a candidatura de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao Planalto. Após o governador publicar vídeo nas redes sociais, no qual fala como presidenciável e até apresenta propostas para o Brasil, ela comentou: "Nosso País precisa de um novo CEO, meu marido!".

A mensagem de Cristiane foi feita na terça-feira, 13, horas depois de a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) acenar a Tarcísio republicando um vídeo dele em tom de pré-candidato à Presidência. Também ocorre num momento em que as primeiras pesquisas eleitorais de 2026 apontam o chefe do Executivo paulista como nome mais forte da direita para enfrentar Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A Coluna do Estadão entrou em contato com a assessoria do Palácio dos Bandeirantes e o espaço segue aberto para eventual comentário da primeira-dama.

Abaixo confira as reações políticas nos bastidores.

Reação nos bastidores

Os movimentos de Tarcísio, Michelle e Cristiane provocam incômodo no grupo político que apoia o senador Flávio Bolsonaro (PL) para a Presidência. A ala mais ideológica do bolsonarismo reclama internamente que o governador oferece um apoio considerado "tímido" à campanha de Flávio.

"Eita que este povo tá declarando a terceira guerra", afirmou à Coluna uma fonte do Republicanos muito próxima da família Bolsonaro, sobre a mensagem de Cristiane Freitas.

Um político do MDB com trânsito direto no Palácio dos Bandeirantes, porém, ponderou: "Sempre há espaço para realinhar, mas não vejo o Tarcísio disposto a entrar em uma disputa no campo bolsonarista".

Já um interlocutor do PL observou que "Michelle não faz uma publicação dessa sem o objetivo de externar o que pensa sobre Tarcísio".

No vídeo comentado por Cristiane, o governador critica que "o que está aí envelheceu" e sugere o que faria no comando. "Novo CEO vai chegar, fazer reforma administrativa, diminuir o tamanho do Estado, economizar 3 a 3,5% do PIB".

No dia 25 de dezembro, o senador leu um carta, assinada pelo pai, confirmando que ele seria seu pré-candidato para a disputa pelo Palácio do Planalto em outubro. Num primeiro momento, Tarcísio deu um passo atrás. Passou a falar apenas das questões de São Paulo e adotou discurso público ainda mais incisivo de que concorreria à reeleição.

Nos últimos dias, entretanto, voltou a discursar sobre as questões nacionais e reforçou o embate direto com o PT e o presidente Lula.

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 14, mostra Lula liderando em todos os cenários de segundo turno testados. Os adversários mais competitivos são o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD).

Na sondagem do primeiro turno, os porcentuais de intenção de voto em Lula vão de 36% a 39%, a depender dos adversários. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) figura em segundo lugar em todos os cenários em que foi testado, variando entre 23% e 32%.

No segundo turno, Lula aparece com 44% contra 39% de Tarcísio. Já no cenário com Flávio, o presidente tem 45% e o senador, 38%. Contra o governador do Paraná, Lula aparece com 43% e Ratinho Jr. tem 36%.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre 8 e 11 de janeiro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais. O levantamento foi registrado noTribunal Superior Eleitoral (TSE)em 8 de janeiro com o número BR-00835/2026.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SAÚDE

BBB 26: Henri Castelli foi para hospital após passar mal durante a Prova do Líder

Ainda não se tem o diagnóstico certo do ator. Globo confirmou que Castelli foi encaminhado para realização de exames

14.01.26 13h02

VARIEDADES

Carnaval é feriado? Descubra quem tem direito à folga no período e as regras

Em 2026, o carnaval será celebrado nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro

14.01.26 11h13

SAÚDE

Durante Prova do Líder, Henri Castelli precisa de atendimento médico por situação grave

Mal estar ocorreu após 10 horas do início da dinâmica

14.01.26 9h32

DISPUTA

Quarto Branco do BBB 26 completa mais de 33 horas de duração com oito candidatos na disputa

Ricardinho foi o primeiro a desistir do Quarto Branco ao acionar o botão vermelho

14.01.26 8h50

MAIS LIDAS EM CULTURA

Esquentou a web

BBB 26: Web relembra vídeo de Jonas Sulzbach '22cm' após troca de sunga viralizar

Veterano do reality, modelo chama atenção do público logo na estreia do BBB 26 após cena íntima viralizar e gerar enxurrada de comentários nas redes sociais.

13.01.26 15h13

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

SAÚDE

Durante Prova do Líder, Henri Castelli precisa de atendimento médico por situação grave

Mal estar ocorreu após 10 horas do início da dinâmica

14.01.26 9h32

BBB

BBB26: fala de Solange Couto gera polêmica e filha sai em defesa da atriz nas redes; confira

A partir da fala, internautas também passaram a associar Solange Couto a um suposto alinhamento com a direita e ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

14.01.26 9h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda