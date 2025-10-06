Coluna do Estadão: Perfil de Rubio não preocupa, diz Celso Amorim sobre negociação com os EUA

Por Iander Porcella, do Estadão

Brasília, 06/10/2025 - O ex-chanceler Celso Amorim, assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, minimiza o possível impacto negativo da escolha do secretário de Estado americano, Marco Rubio, como representante dos Estados Unidos nas negociações do tarifaço e de sanções a autoridades brasileiras. "Não preocupa", declarou Amorim à Coluna do Estadão.

O governo vê o telefonema entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump como um avanço concreto. Aliados de Jair Bolsonaro, por sua vez, comemoraram a indicação de Rubio por causa do perfil ideológico do secretário de Estado, que fez críticas diretas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), por causa do julgamento do ex-presidente.

"Zero de avanço! O grau de desconexão com a realidade é patológico. Como disse: a luz no fim do túnel é um trem", escreveu nas redes o blogueiro Paulo Figueiredo, braço direito do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), ao citar a escolha de Rubio.

Trump e Lula conversaram por telefone nesta segunda-feira, 6, por 30 minutos. Nas redes sociais, o chefe da Casa Branca classificou o diálogo como "ótimo". Segundo o Palácio do Planalto, Lula pediu ao americano a retirada da sobretaxa de 40% sobre as importações brasileiras e de "medidas restritivas" aplicadas contra autoridades do País.

Rubio, agora, dará sequência às negociações com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.