Coluna do Estadão: Nova chefe da Embaixada de Israel foca Congresso e não conversa com Itamaraty

Nas primeiras duas semanas à frente da Embaixada de Israel no Brasil, a encarregada de negócios Rasha Athamni não se reuniu com o Itamaraty e tem focado em participar de sessões no Congresso sobre a guerra daquele país contra o Hamas. A mais recente foi ontem, em um ato organizado pela embaixada no plenário da Câmara, para relembrar o "ataque de 7 de outubro de 2023", em referência à ofensiva armada do Hamas contra Israel, marco do início do conflito que já deixa 70 mil mortos. "Foi o pior ataque contra judeus desde o Holocausto", disse Athamni aos parlamentares. No ano passado, o presidente Lula comparou a atuação de Israel em Gaza justamente ao extermínio de judeus pela ditadura nazista de Adolf Hitler, em mais uma rusga diplomática.

TENSÃO. Athamni assumiu o comando da Embaixada israelense em Brasília no último dia 6, dois meses depois que o Itamaraty desistiu de aprovar a indicação do diplomata Gali Dagan para embaixador. Em resposta, Israel rebaixou as relações diplomáticas com o Brasil, que retirou seu embaixador em Tel-Aviv há 5 meses.

VITRINE. Após série de episódios que desgastaram a Câmara, o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos), tenta uma nova "virada de página", desta vez com a repercussão de um pacote de projetos sobre educação básica, prometidos no começo do ano e aprovados nesta semana.

IMPASSES. "Esse tem sido o ponto de convergência dentro do Parlamento", diz o presidente da Frente da Educação, Rafael Brito (MDB-AL). No entanto, outras pautas que Motta almeja como legado, como a reforma administrativa e o devedor contumaz, enfrentam grandes dificuldades.

REAÇÃO. O Novo entrou com recurso ontem contra um projeto aprovado na CCJ da Câmara que limita a atuação de partidos menores no STF. A proposta foi aprovada em caráter conclusivo no colegiado, mas a sigla pede votação no plenário da Casa antes de ser enviada ao Senado.

CRÍTICA. Além de restringir as ações de partidos pequenos, o Novo argumenta que a proposta amplia o protagonismo da Corte. "O substitutivo aprovado na CCJ não resolve os problemas que temos hoje com a hipertrofia do STF", afirma o líder da legenda, Marcel van Hattem (RS).

MIRA. O empresário João Antônio Franciosi, réu na Operação Faroeste - que apura corrupção no Judiciário baiano -, é o líder em áreas embargadas pelo Ibama por desmatamento na Bahia neste ano. Em agosto e setembro, o órgão ambiental interditou 1.500 hectares em nome de Franciosi. Ele não respondeu.

NEGATIVO. A Justiça do Distrito Federal condenou o GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Guarulhos, e a empresa de logística Titanlog a pagar R$ 1,5 milhão pela perda de cerca de 10 mil kits de testes de covid durante a pandemia. Além de ressarcir o governo distrital, as companhias terão de arcar com danos materiais, morais coletivos e sociais.

ASPAS. O promotor Clayton Germano afirmou que a perda dos testes arriscou "a vida da população do DF em grave momento de pandemia". Procuradas, as empresas não responderam.

PRONTO, FALEI!

Menndel Macedo Tributarista

"Sem articulação, o governo não conseguiu aprovar mudanças tributárias relevantes. O Congresso mandou um recado: arrecadação não se impõe, se discute."

CLICK

Hugo Motta Presidente da Câmara

Recebeu a direção da Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca) em apoio à reforma administrativa discutida na Câmara dos Deputados.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto e Iander Porcella, interino)