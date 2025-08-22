Coluna do Estadão: Menções a 'Bolsonaro ladrão' disparam no X após novas revelações da PF

Por Iander Porcella, do Estadão

Dois dias após a Polícia Federal (PF) indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro por crime de coação no processo da trama golpista, a hashtag "Bolsonaro ladrão" ocupava nesta manhã o terceiro lugar nos Trending Topics do X, de acordo com levantamento feito pela consultoria Nexus num período de 24 horas. Entre esta quinta-feira, 21, e sexta-feira, 22, foram 241 mil menções ao termo na rede social, segundo os dados obtidos pela Coluna do Estadão.

Os Trending Topics usam uma série de variáveis para determinar a posição de um termo, como o número de citações e o quão recente é o assunto. Na noite de quarta-feira, 20, a PF enviou o pedido de indiciamento ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator da ação penal do golpe. Desde então, o tema foi amplamente discutido nas redes sociais.

Os termos mais usados no X para se referir ao assunto, além da hashtag "Bolsonaro ladrão", são "Jair Bolsonaro", "STF" e "30 milhões". Esse último faz referência à informação, contida em relatório da PF, de que o ex-presidente recebeu em suas contas bancárias um volume total de R$ 30 milhões no período entre março de 2023 e fevereiro de 2024.

A defesa de Bolsonaro tem até as 20h34 desta sexta-feira para explicar a Moraes o plano de pedir asilo político na Argentina, também revelado pela PF. A determinação foi dada pelo magistrado após o indiciamento, que também atingiu o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Os termos Jair Bolsonaro, Brasil e STF e "30 milhões" estão entre os protagonistas da nuvem de termos desta rede.