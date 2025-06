Coluna do Estadão: Itamaraty adianta posse de novo embaixador do Brasil no Irã

O Itamaraty adiantou a ida do novo embaixador do Brasil no Irã, em meio ao conflito que envolve o país, Israel e também os Estados Unidos, segundo apurou a Coluna. André Veras Guimarães assumirá o posto até o fim desta semana. O diplomata ainda estava em solo brasileiro ontem, e o governo ajusta os detalhes de sua viagem. Ele precisará chegar a Teerã por terra, já que o espaço aéreo está fechado. A embaixada do Brasil no Irã está sem titular desde o início deste ano, quando Eduardo Gradilone se aposentou. Apesar da vacância, o Ministério das Relações Exteriores afirma que eventual operação de repatriação de brasileiros não está afetada. O Senado aprovou o nome do novo embaixador no final de maio. Formado em Direito, ele ingressou na diplomacia em 1996.

ROUPA... Os debates entre os quatro candidatos à presidência do PT têm escancarado queixas à política econômica do governo Lula e o medo de uma derrota em 2026. "Ou o governo muda ou o povo muda de governo", resumiu o secretário de Relações Internacionais do PT, Romênio Pereira.

...SUJA. As principais críticas são à "complacência" com o Centrão, à meta de déficit zero e ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. "Galípolo não é amigo. É inimigo", disse Valter Pomar, candidato da Articulação de Esquerda.

É A ECONOMIA. Com exceção do ex-prefeito Edinho Silva, os concorrentes atacam decisões do Planalto, pregam alianças à esquerda e cobram até a demissão de ministros, como José Múcio (Defesa). Rui Falcão, ex-presidente do PT, diz que Lula deveria ter ido à televisão defender as mudanças no IOF.

ATRASO. Três deputados federais apresentaram projetos de lei, ontem, para regulamentar os voos de balão no País. A atividade está num vácuo legal, reconhecida apenas como esportiva, sem fiscalização clara. A movimentação ocorre depois de oito pessoas morrerem em passeio turístico de balão em Santa Catarina.

SUGESTÕES. As propostas foram apresentadas pelos deputados Toninho Wandscheer (PP-PR), Fábio Teruel (MDB-SP) e Daniela do Waguinho (União-RJ), ex-ministra do Turismo do governo Lula. Os três defenderam que a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) seja responsável por fiscalizar os voos.

INDENIZAÇÃO. Wandscheer pediu, ainda, que cada voo tenha seguros obrigatórios de pelo menos R$ 100 mil por tripulante. Hoje a Anac considera o balonismo uma atividade esportiva de "alto risco", praticada "por conta e risco dos envolvidos".

PASSO... O Brasil perdeu agilidade no registro de marcas nos últimos anos. A demora hoje é em média de 24 meses. No período da pandemia de covid-19, o prazo era de 9 meses. O levantamento é da ComoRegistrar, empresa de advogados especialistas em propriedade intelectual.

...ATRÁS. "Empreendedores precisam frear lançamento e busca de investimentos porque a marca ainda não foi aprovada", reclama o advogado Ticiano Gadêlha. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial diz que a meta é automatizar e reduzir o prazo para um mês até 2026.

Renato Ribeiro Doutor em Direito de Estado

"No cenário atual, as acareações no STF são necessárias. É importante o confronto de versões, pois o processo penal busca a verdade dos fatos."

Marcos Pereira Presidente do Republicanos

Com o colega de partido e secretário municipal de Turismo de São Paulo, Rui Alves, durante festa do rodeio na Feira de Agropecuária de Jacupiranga (SP).

