Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Coluna do Estadão: Deputado quer proibir 'contas-bolsão' de fintechs usadas por facções

Estadão Conteúdo

Por Iander Porcella, do Estadão

Na esteira da Operação Carbono Oculto, maior ofensiva contra o crime organizado no País que atingiu fintechs da Faria Lima, o deputado Mauro Benevides Filho (PDT-CE) apresentou um projeto de lei que proíbe instituições financeiras, administradoras e gestoras de fundos de investimento de movimentar recursos de clientes em contas de titularidade da própria instituição, chamadas de "contas-bolsão".

A intenção do parlamentar é combater a lavagem de dinheiro. O modelo de "contas-bolsão" é usado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) para camuflar dinheiro ilegal, segundo investigação da Polícia Federal (PF). A proposta de Benevides determina que as verbas sejam mantidas em contas segregadas, individualizadas por cliente.

"O objetivo é aprimorar o arcabouço normativo de prevenção e combate à lavagem de dinheiro no Brasil, com foco no fechamento de brechas estruturais que vêm sendo exploradas por organizações criminosas", diz o projeto.

A proposta também estabelece um limite de depósito em espécie de até R$ 5 mil por cliente em cada operação e de R$ 10 mil para o conjunto de operações de cada cliente no mês-calendário. Valores superiores a esse teto ou com suspeita de fracionamento, de acordo com o projeto, deverão ser comunicados de forma imediata ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

O texto ainda estabelece a "responsabilidade solidária" de administradoras e gestoras de fundos por omissão, falsidade ou fraude nas informações prestadas às autoridades competentes, como Coaf, Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e Receita Federal.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

NOVIDADE

Gabriel Silveira lança videoclipe da faixa-título ‘Origem’ e celebra nova fase da carreira

Cantor paraense lança, no dia 6 de setembro, o videoclipe de “Origem”, faixa que dá título ao álbum que mistura rock, poesia e identidade amazônica

01.09.25 12h04

PAGODE

Grupo paulista lança audiovisual e se prepara para novo momento na carreira

Nossa Onda comemora mais de 20 anos de estrada musical com novidades

01.09.25 11h05

INVESTIGADA

Influenciadora é presa em operação contra jogos de azar

Karol Digital movimentou R$ 217 milhões em suas contas bancarias nos últimos 5 anos

01.09.25 9h47

ARTE E CULTURA

MAUB lança edital para intervenção inédita com 19 murais no Museu Goeldi, em Belém

As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de setembro virtualmente

01.09.25 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

INVESTIGADA

Influenciadora é presa em operação contra jogos de azar

Karol Digital movimentou R$ 217 milhões em suas contas bancarias nos últimos 5 anos

01.09.25 9h47

Tratamento Estético

Mel Maia revela que fez aplicação de botox nas axilas: ‘insegurança desde criança’

O procedimento estético foi realizado em uma clínica do Rio de Janeiro

01.09.25 15h12

FAMOSOS

Dado Dolabella se pronuncia após condenação à prisão por agredir ex-namorada

No Instagram, Dado disse respeitar 'profundamente todas as mulheres vítimas de violência'

01.09.25 12h18

ARTE E CULTURA

MAUB lança edital para intervenção inédita com 19 murais no Museu Goeldi, em Belém

As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de setembro virtualmente

01.09.25 9h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda