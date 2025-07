Alice in Borderland: 3ª temporada da série tem data de estreia e trailer dilvugados; confira

A série Alice in Borderland, da Netflix, está de volta para a terceira temporada e já tem data marcada para o lançamento dos novos episódios. No início da noite desta segunda-feira (7), a plataforma divulgou o trailer oficial e revelou quando o público finalmente descobrirá os próximos passos de Arisu ( Kento Yamazaki) e seus amigos com a trama de minijogos mortais em uma realidade paralela.

Após retornarem ao mundo real, Arisu e Usagi (Tao Tsuchiya) começam a ter flashbacks dos cenários que enfrentaram durante os jogos. O que parecia ser uma vida tranquila logo dá lugar ao caos e à luta pela sobrevivência em novos minigames.

Segundo a Netflix, a nova temporada da série, que estreou em 2020, estará disponível no dia 25 de setembro.