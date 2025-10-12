Capa Jornal Amazônia
Coluna do Estadão: CPI: alvo da PF movimentou R$ 4,4 milhões em 2 meses

Estadão Conteúdo

O empresário José Lins de Alencar Neto, investigado pela Polícia Federal (PF) por supostas fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), movimentou pelo menos R$ 4,4 milhões em dois meses, com indícios de lavagem de dinheiro, segundo o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Os dados constam de um documento enviado pelo Coaf à CPI do INSS e obtido pela Coluna. O órgão de combate à lavagem analisou o extrato de uma conta bancária do empresário em julho e em outubro de 2024. Ele é apontado como antigo dono de duas entidades na mira das investigações da PF: a Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional (AAPEN) e a Associação dos Aposentados e Pensionistas Brasileiros (AAPB). Procurado, Neto não respondeu.

CUMPRA-SE. A Justiça já bloqueou R$ 191,2 milhões de José Lins de Alencar Neto e outros três investigados por causa da atuação na AAPB. A decisão atendeu a um pedido da Advocacia-Geral da União, que apontou que o grupo usou a empresa para "encobrir e dissimular atos ilícitos".

SEM... A Comissão de Ética Pública da Presidência da República recomendou que a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) não faça eventos pessoais nas dependências da estatal ou use canais oficiais de comunicação para tratar de assuntos privados.

...PIX. A decisão vem após a Coluna revelar que um e-mail da presidência da Infraero pediu aos funcionários que pagassem até R$ 50 pela festa de aniversário da mulher do presidente da empresa pública, Rogério Barzellay, dentro da estatal. "Evento de R$ 530 com dois bolinhos", buscou minimizar o dirigente.

HABEAS... A defesa de Divanio Natal, réu na ação dos atos golpistas do 8 de Janeiro, afirmou ao STF que ele está preso há 6 meses por um erro "diabólico" da Justiça. Segundo a advogada, ele voltou à prisão por romper a tornozeleira eletrônica e ficar foragido, mas foi detido usando o aparelho dentro da própria casa.

...CORPUS. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, pediu um parecer da Procuradoria-Geral da República em até 5 dias. Procurado, o Supremo não comentou. A Justiça de Minas Gerais não respondeu.

PÓDIO. O Banco do Brasil ficou em 3.º lugar no ranking do Anuário Saúde Mental nas Empresas, a melhor colocação no setor público. O levantamento é do Instituto Philos Org. As companhias com melhor avaliação em ações em prol do bem-estar e saúde mental dos funcionários foram Itaú, Lojas Renner, Banco do Brasil, RD Saúde e Bradesco.

RETORNO. O ex-governador do DF José Roberto Arruda quer voltar ao cargo em 2026. Para isso, tem negociado com PSD, PSDB e Avante. Mas a preferência do político para enfrentar a vice-governadora Celina Leão (PP) é a sigla de Gilberto Kassab.

SERÁ? Arruda decidiu sair do PL porque o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, só poderia assegurar a ele uma candidatura a deputado federal. Mas o ex-governador ainda precisa garantir na Justiça sua elegibilidade, em meio a dúvidas sobre as recentes mudanças na Lei da Ficha Limpa. PRONTO, FALEI! Letícia Jacintho Pres. De Olho no Material Escolar "A aprovação do Sistema Nacional de Educação no Congresso mostra que o diálogo é possível e que a educação só avança com respeito ao pacto federativo."

CLICK Samuel Kinoshita Secretário de Fazenda de SP Durante missão de integrantes do Banco Mundial em São Paulo para viabilizar um empréstimo de US$ 1 bilhão e melhorar o serviço da dívida do Estado.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto e Iander Porcella (interino))

