Coluna do Estadão: COP-30: Ausência de Trump vai dar destaque aos governadores, diz Casagrande

Presidente do Consórcio Brasil Verde, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, avalia que a ausência do presidente dos EUA, Donald Trump, na COP-30, neste ano em Belém (PA), vai dar mais visibilidade a um grupo norte-americano, capitaneado pelo ator Arnold Schwarzenegger, que forma a Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e as Florestas. Diretamente envolvido no engajamento dos governadores brasileiros no tema, Casagrande também diz em entrevista à Coluna que 15 Estados já têm planos de descarbonização. Ele defende que as outras unidades da federação e o governo federal façam o mesmo e apresentem seus resultados na COP-30. No Espírito Santo, o dinheiro vem de um Fundo Soberano estadual composto por royalties do pré-sal.

FICA A DICA. Para Casagrande, o fundo pode ser copiado para ser uma saída para acabar com o impasse em torno da Margem Equatorial. "A exploração de petróleo é inevitável, não tem como não ir para frente. Por que não aprovam a legislação para que parte da verba gerada seja usada na proteção da Floresta Amazônica?", diz.

VOLUME. O fundo soberano do Espírito Santo soma R$ 2 bilhões desde 2019, arrecadados com a exploração de petróleo. Também há recursos de cotistas interessados, como empresas, bancos e organizações multilaterais.

CARTA VERDE. Após série de debates no Acre, o grupo de Schwarzenegger aprovou um documento em que faz uma defesa enfática do fundo verde que o Brasil quer lançar na COP-30, batizado de Tropical Forest Forever Facility (TFFF). "Pode ser um divisor de águas para as florestas tropicais", afirma o texto.

NOVO... Em mais um episódio de atrito entre o governo Lula e parte do agronegócio, os dois lados têm disputado a "paternidade" do selo de área livre da febre aftosa sem vacinação, concedido ao País nesta semana, em Paris.

...IMPASSE. A Coluna apurou que integrantes da comitiva brasileira reclamaram da ausência do ministro Carlos Fávaro e levantaram a possibilidade de o governo querer direcionar os holofotes para a entrega oficial do selo a Lula, que estará em Paris na semana que vem. Procurado, Fávaro não comentou. Governistas têm atribuído a polêmica à oposição.

BULA. O médico Drauzio Varella criticou o projeto de lei em discussão no Senado que prevê a venda de remédios sem receita em supermercados. "Esses medicamentos não são inofensivos. O que vai acontecer quando estiverem nos mercados, sem profissionais para dar orientações?"

CONSTATAÇÃO. O deputado Arthur Lira tem criticado a dificuldade em mexer nas formas de tributação no País. "Tem muita vaca sagrada no Brasil. Vamos discutir a Zona Franca? Não. Talvez a restituição do Imposto de Renda de saúde e educação? Quem vai ter coragem de enfrentar essas questões?", disse ele a empresários, em evento do Esfera nesta semana.

TRAVA. Relator da ampliação da isenção do IR, Lira tem suado para encontrar compensação fiscal. A crítica também vem no momento em que o governo é bombardeado por aumentar o IOF.

PARA VER, OUVIR E PENSAR

Celso Pansera Presidente da Finep

Filme: Toda Luz que Não Podemos Ver Música: Infinito Particular, Marisa Monte Livro: O Novo Iluminismo, Steven Pinker

CLICK

João Campos Prefeito do Recife

Com o cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho e a produtora Emilie Lesclaux, responsáveis pelo filme O Agente Secreto. A obra conquistou dois prêmios no Festival de Cannes.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto e Iander Porcella)