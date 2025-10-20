Coluna do Estadão: Com Boulos, Lula tenta reconstruir esquerda e sinaliza para pauta populista

Com Guilherme Boulos no Planalto, o presidente Lula tenta fazer uma reconstrução da esquerda. Para caciques partidários, dois fatores levaram a este movimento: um de política interna, para se reaproximar de sua base social histórica, e outro com olhar internacional. O petista perdeu o centro e vê a direita avançar na América Latina. A eleição na Bolívia, por exemplo, representou guinada conservadora naquele país que se soma à liderança de Javier Milei na Argentina. Além disso, há o peso do presidente dos EUA, Donald Trump, em âmbito global. Dirigentes de partidos, empresários e representantes do setor financeiro que conversaram com a Coluna temem que esse cenário gere avanço de uma política populista de esquerda, sem preocupação com as contas públicas.

SINAIS. O cientista político Leandro Gabiati afirma que a nomeação de Boulos, combinada com as demissões de indicados do Centrão, sinaliza para 2026. "Uma coalizão nitidamente de esquerda no 1.º turno, que eventualmente poderá ter outras adesões se houver 2.º turno", diz.

TIMING. Para a antropóloga Isabela Kalil, a demora para Boulos ser oficializado no ministério tem relação com um cálculo de custo político por parte de Lula. "O governo está numa posição mais favorável agora para enfrentar a resistência ao nome do Boulos", afirma, em referência à recuperação da popularidade.

EM ALTA. Antes de ser confirmado ministro, Boulos teve um dia de "posse informal" no Planalto. Prestigiou o lançamento do Programa Reforma Casa Brasil, sentou na primeira fila de autoridades e recebeu até um "beija-mão": todos que chegavam iam de imediato cumprimentá-lo.

ALERTA. A Polícia Federal pediu a prisão preventiva do desembargador José James Gomes Pereira, do Tribunal de Justiça do Piauí, por suposto recebimento de propina de empresários para vender sentenças em processos de disputa de terras. O pedido foi negado pelo ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que afastou o desembargador por um ano.

INVESTIGAÇÃO. "Existem indícios suficientes de que o desembargador José James Gomes Pereira utiliza-se de sua condição para comercializar decisões", afirmou o ministro do STJ. O Ministério Público Federal apontou que o desembargador é "figura central do esquema criminoso" de venda de decisões.

OUTRO LADO. Procurados, o desembargador e o TJPI não responderam. Quando José James foi afastado do cargo, no início do mês, o tribunal disse ter "compromisso com a legalidade".

SÓ... Presidente da Rede Nacional de Frentes Parlamentares Ambientalistas Estaduais, a deputada Marina Helou (Rede-SP) criticou a licença do Ibama para a Petrobras explorar petróleo na Foz do Amazonas, na Margem Equatorial brasileira.

...LAMENTO. "Em plena emergência climática, insistir na exploração de combustíveis fósseis é ir contra o consenso global, que aponta para a transição energética, não para a manutenção de um modelo ultrapassado", disse Marina Helou à Coluna. Ela ponderou que o trabalho técnico do Ibama pode minimizar os danos.

PRONTO, FALEI!

Luiz Magno Bastos Jr. Advogado

"Decisão do STJ não vetou gestores de usarem redes para divulgar atos de gestão, mas reforça a impossibilidade de uso de recursos públicos para fins pessoais."

CLICK

Mara Gabrilli Senadora (PSD-SP)

Ao lado do presidente do PSD, Gilberto Kassab, durante evento sobre políticas públicas voltadas à inclusão que reuniu médicos e representantes de ONGs.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto e Iander Porcella)