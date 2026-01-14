Coluna do Estadão: 'Bolsonarismo não quer CEO', reage Eduardo à fala de mulher de Tarcísio

Por Leticia Fernandes, do Estadão

As declarações da primeira-dama de São Paulo, Cristiane Freitas, de que o Brasil precisa de um "novo CEO" irritaram a família Bolsonaro e seus aliados de primeira hora. O ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) retuitou uma postagem do blogueiro bolsonarista Paulo Figueiredo, feita no X, em que ele diz que "o bolsonarismo não quer um CEO" e que essa fala seria "positivismo estúpido típico de milico". Na postagem endossada por Eduardo, o blogueiro diz ainda que "país não é empresa e presidente não é gestor de planilha". O ex-ministro Fabio Wajngarten também retuitou a publicação de Figueiredo.

Como mostrou a Coluna do Estadão, Cristiane Freitas entrou em cena para indiretamente estimular a candidatura de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao Planalto. Após o governador publicar vídeo nas redes sociais, no qual fala como presidenciável e até apresenta propostas para o Brasil, ela comentou: "Nosso País precisa de um novo CEO, meu marido!".

A mensagem de Cristiane foi feita na terça-feira, 13, horas depois de a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) acenar a Tarcísio republicando um vídeo dele em tom de pré-candidato à Presidência. Também ocorre num momento em que as primeiras pesquisas eleitorais de 2026 apontam o chefe do Executivo paulista como nome mais forte da direita para enfrentar Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Os movimentos de Tarcísio, Michelle e Cristiane provocam incômodo no grupo político que apoia o senador Flávio Bolsonaro (PL) para a Presidência. A ala mais ideológica do bolsonarismo reclama internamente que o governador oferece um apoio considerado "tímido" à campanha de Flávio.