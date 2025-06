Coluna do Estadão: Amorim diz que governo estuda medidas contra Israel nas relações militares

O assessor para Assuntos Internacionais da Presidência, Celso Amorim, disse ontem que o governo estuda tomar medidas contra Israel na área de relações militares. As declarações, obtidas pela Coluna, ocorreram durante reunião no Planalto com deputados. "Há várias outras medidas que podem ser tomadas. Acho que sobretudo em termos das relações militares, que para eles (Israel) são muito importantes, não só militarmente, mas economicamente", afirmou o ex-chanceler. Ele acrescentou que havia tratado do tema horas antes com o presidente Lula e com o chanceler Mauro Vieira. Procurado, Celso Amorim disse que teve um diálogo "franco" em que "reiterou a posição histórica do Brasil em defesa da paz". O auxiliar de Lula repudiou o antissemitismo.

NUNCA ANTES. Na reunião, o ex-ministro também disse que a ofensiva de Israel na Faixa de Gaza é "a maior barbárie" que ele já viu. E lembrou que Lula tem sido "muito claro" ao classificar publicamente de "genocídio" a atuação israelense na guerra contra o grupo terrorista Hamas.

MUITA CALMA. A deputada Natália Bonavides (PT-RN) pediu sanções a Israel. Amorim ressalvou ao grupo que o assunto é complexo e que uma quebra ampla de relações prejudicaria o atendimento a brasileiros na região.

DIFERENÇA. Lula foi comedido ao prestar solidariedade ontem à ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner, que deve ser presa por corrupção. Ao contrário do líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, o presidente não falou em perseguição política. O tom também destoou do adotado pelo Instituto Lula, que apontou "sérias violações dos direitos fundamentais".

RECADO... O senador Efraim Filho (União-PB), que preside a Comissão Mista de Orçamento, avisou ao governo que não aceitará qualquer ofensiva para aumentar os gastos públicos. O parlamentar desconfia que a gestão petista queira turbinar programas como Vale Gás e Pé-de-Meia para 2026, quando Lula pretende disputar a reeleição.

...DADO. "A CMO estará muito atenta para que não sirva como meio para aumentar gastos com projetos eleitoreiros. Essa estratégia não encontrará respaldo", declarou Efraim à Coluna.

DISPUTA. O PT indicou o deputado Carlos Zarattini para a relatoria da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do ano que vem. A escolha do nome foi fruto de um acordo para a eleição de Hugo Motta à presidência da Câmara, mas o Centrão pressiona para ficar com o posto e ter controle maior dos rumos do Orçamento de 2026.

SENTENÇA. A Justiça do Trabalho condenou o iFood a pagar R$ 60 mil por danos morais a um entregador desligado indevidamente da plataforma por "falha racista". O motoboy alegou que sofreu discriminação e suspeitou de racismo da ferramenta de reconhecimento facial da empresa, que não se defendeu na ação.

OUTRO LADO. Procurado, o iFood negou que haja "análise de características raciais em seu procedimento de reconhecimento facial", e afirmou que recorrerá da decisão. A empresa disse ainda que "não tolera casos de discriminação em seu ecossistema".

PRONTO, FALEI!

Fernando Marangoni Deputado federal (União-SP)

CLICK

Jandira Feghali Deputada federal (PCdoB-RJ)

No lançamento de seu livro Cultura É Poder, ao lado do presidente da Câmara, Hugo Motta. Ministros, ex-ministros e gestores públicos também compareceram.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto e Iander Porcela, interino)