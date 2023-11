Coletivo Periferia em Foco retoma projeto Música na Esquina em Usina da Paz após seis anos

O Dia do Músico, transcorrido na última quarta-feira, 22, foi a data escolhida para o retorno do projeto Música na Esquina, após seis anos de sua última edição, no bairro da Cabanagem, em Belém. A apresentação deste ano ocorreu no teatro da UsiPaz Cabanagem, no mesmo bairro de seu início. Realizado pelo coletivo Periferia em Foco, o projeto é o “carro-chefe” do coletivo, segundo explica o coordenador e jornalista Wellington Frazão, que é também colunista do Grupo Liberal.

“O coletivo Periferia em Foco é uma mídia comunitária que narra as potências da periferia nas redes sociais desde o ano de 2016. Quando começamos, logo criamos um projeto que eu considero como a materialização da potência da periferia, que é o Música na Esquina. Realizamos quatro edições no bairro da Cabanagem, em 2016 e 2017, e retornamos agora, após seis anos, e em uma data muito simbólica, que é o Dia do Músico”, destaca Wellington Frazão.

Para o coordenador e comunicador, voltar a reunir músicos para o recital na UsiPaz Cabanagem possui um significado especial. “Mais do que retornar, para mim é importante frisar que nós retornamos neste equipamento público que trabalha os conceitos que nós do Periferia em Foco consideramos primordiais, como a missão de oportunizar para a periferia condições dignas, concretas e reais para buscar possibilidades de mostrar todos os seus potenciais. E, isto só é possível, com oportunidades de capacitação e qualificação de fato”, afirma o jornalista e ativista, que defende a continuidade da parceria entre o coletivo e a política pública do Governo do Pará.

Quando o projeto Música na Esquina foi iniciado, ainda não existiam Usinas da Paz, o que tornou a realização da ação ainda mais difícil. “Por estar dentro da Cabanagem, a UsiPaz Cabanagem se tornou uma importante parceira nossa. E, também, temos pessoas que nos auxiliam, que denominamos ‘Amigos da Música’; e também contamos com o apoio da ONG Moradia e Cidadania. O projeto funciona a partir de ensaios semanais na Usina da Paz. Nosso objetivo, ao longo desses sete anos, é de desmistificar a imagem que se tem da periferia, mostrando que não temos apenas violência, mas também somos lugar de arte, de educação e de cultura”, afirma.

Wellington Frazão é também fruto de movimentos sociais, o que determinou os projetos que passou a desenvolver como profissional. “Eu estudei música durante uma década música dentro do bairro da Cabanagem dentro de uma Organização Não-Governamental (ONG), cheguei a estudar música no Instituto Carlos Gomes e sou um apaixonado por música. Depois, migrei para a comunicação, sou jornalista e atualmente estou cursando mestrado na UFPA (Universidade Federal do Pará), mas a música sempre está atrelada aos meus projetos. Eu acredito na arte como um verdadeiro instrumento de transformação social, que nos faz mais sensíveis como seres humanos”, conclui.