Clei Monteiro apresenta repertório original em show gratuito em Belém

Após mais de uma década fora de sua terra natal, Clei Monteiro retorna a Belém para apresentar o show "Rabo da Memória", que também é o nome de seu primeiro disco solo, previsto para ser lançado em 2025. O espetáculo, que acontece no Cineteatro do Sindicato dos Médicos do Pará (Sindmepa), na quarta-feira (27), às 20h, promete ser uma celebração da sua reconexão com a cidade e de sua trajetória musical. A entrada é gratuita.

O show contará com um repertório completamente original, com canções e instrumentais compostos por Clei durante sua temporada no exterior. Pela primeira vez ele se apresentará em Belém no formato de trio, acompanhado pelos músicos Rafael Azevedo (baixo) e Gustavo Paz (bateria), tocando violão e fazendo o vocal. A cantora e compositora paraense Mainumy será a convidada especial de Clei e promete trazer novidades sonoras ao público.

Natural de Belém, Clei deixou a cidade em 2010 e, três anos depois, fundou a banda "Dona Quimera", onde atuou como compositor e diretor musical. O grupo se destacou no "Circuito Sesc de Música", em 2018, se apresentações em diversas cidades de Santa Catarina.

No mesmo ano, Clei optou por pausar o projeto "Dona Quimera" e seguir carreira solo em Portugal. Como autodidata, desenvolveu técnicas no violão e no canto que exploram ritmos e temas que reverenciam sua ancestralidade afro-indígena.