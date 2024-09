Música e Poesia: Arnaldo Antunes mostra 'Lágrimas do Mar' em Belém

A arte do poeta, compositor e cantor Arnaldo Antunes encontra a do pianista pernambucano Vitor Araújo no palco do Teatro Margarida Schivasappa, no Centur, em Belém, a partir das 21h30 desta quinta-feira (26), como parte do 4º Festival de Música e Poesia. A partir daí, o público poderá seguir os sentidos e sonoridades das construções desses dois artistas tendo como ponto de partida o próprio título do show "Lágrimas do Mar". A entrada é gratuita, e o projeto do festival é uma iniciativa da Sonique Produções, com o patrocínio da Equatorial Pará, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Arnaldo Antunes é conhecido nacionalmente por integrar o grupo Os Titãs e ainda por formar com Marisa Monte e Carlinhos Brown o trio Os Tribalistas. Antes de Arnaldo e Vitor Araújo, o público vai conferir, a partir das 20h, a apresentação do BelTrio e de Lucas Imbiriba. A entrada é de graça, mas sujeita à lotação do espaço no Schivasappa.

O BelTrio é formado por Rodolfo Santana ao piano, o violoncelista Luiz Sena e o violinista Eryck Giacon. Eles se uniram, pela primeira vez, para tocarem juntos, em um CandleLight, concerto exclusivo tocado à cintilante luz de velas. Após a experiência em trio, os amigos de longa data perceberam a importância de fomentar e até mesmo atender o mercado instrumental, que vem crescendo a nível regional, e transformaram o encontro em oportunidade.

O violonista Lucas Imbiriba nasceu em Belém do Pará e começou a tocar violão aos 10 anos de idade. Apenas 5 anos depois, recebeu o 1º prêmio no concurso de violão Souza Lima, em São Paulo. Isso lhe permitiu receber uma bolsa de estudos integral da Fundação Carlos Gomes para estudar em grandes conservatórios de Barcelona (Espanha) e Munique (Alemanha).

'Lágrimas do Mar'

Sobre o álbum "Lágrimas do Mar", Arnaldo Antunes destaca que se trata de um disco que tem uma vontade engasgada de chorar". O trabalho tem nove faixas entaladas e minimalistas. Além de músicas desse disco, Arnaldo e Vitor Araújo, em formato voz e piano, irão mostrar ao público canções do álbum "O Real Resiste", de 2020, entre outras atrações da carreira de Arnaldo.

"Estávamos ensaiando para o show de 'O Real Resiste' quando fomos surpreendidos pela pandemia", comenta Arnaldo Antunes. "A troca com o Vitor foi um acerto e partimos daqueles ensaios para criar as novas narrativas e extensões sonoras do 'Lágrimas no Mar' ", acrescenta o autor de sucessos como "O Pulso", "Infinito Particular", "Lugar Nenhum", "Vilarejo" e "Velha Infância".