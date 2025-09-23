Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Claudia Raia promove a acessibilidade após polêmica com espectador em sua peça

Ação acontece após polêmica em que artista chamou a atenção de um espectador, identificado como Rodolfo, que utilizava o recurso de audiodescrição

Estadão Conteúdo
fonte

A atriz Claudia Raia é criticada após conseguir R$ 5 milhões através da Lei Rouanet (Reprodução/Redes Sociais)

A atriz Claudia Raia utilizou as redes sociais para publicar um vídeo em que fala sobre a importância da acessibilidade no teatro. A manifestação ocorreu após a polêmica em torno de uma sessão da peça Cenas da Menopausa, quando a artista chamou a atenção de um espectador, identificado como Rodolfo, que utilizava o recurso de audiodescrição por meio de um aplicativo no celular.

No vídeo divulgado no último domingo, 21, a atriz reforçou que pretende transformar o episódio em oportunidade de debate.

"Combinei de usarmos essa situação para lembrar a todos que autodescrição é um recurso cada vez mais moderno e necessário de acessibilidade e que precisamos trazer esse assunto à tona sempre que possível", disse.

A publicação, feita no Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, contou com a participação de Rodolfo e com a consultoria técnica de Maurício Spinnelli, especialista em acessibilidade de projetos culturais.

Lembre o que aconteceu

O caso aconteceu no Teatro Claro Mais SP, na Vila Olímpia. Durante a apresentação, Claudia interpretou o uso do celular como desatenção de Rodolfo e pediu que ele desligasse o aparelho. O espectador tem baixa visão e acompanhava o espetáculo com auxílio da ferramenta. Parte da plateia acreditou que ele estivesse desrespeitando os atores, o que gerou constrangimento.

Em suas redes, Rodolfo relatou que foi sua primeira experiência com audiodescrição via aplicativo e destacou que o episódio expõe os desafios de inclusão. "É tão importante ampliar o acesso das pessoas ao teatro, que já é restrito em nosso País. Esse episódio mostra algo maior: a inclusão ainda é uma cortina que insiste em se fechar, não só no teatro, mas na vida em sociedade", escreveu.

Após o ocorrido, a atriz admitiu ter se equivocado. "Um espectador portador de deficiência com baixa acuidade visual, o querido Rodolfo, estava usando o recurso de autodescrição pelo aplicativo, mas eu não fui avisada de que esse sistema estava funcionando. Por isso acabei entendendo errado a situação toda e chamei a atenção dele", afirmou.

A peça em cartaz

Cenas da Menopausa segue em cartaz em São Paulo durante setembro e terá temporada no Rio de Janeiro em outubro. No espetáculo, Claudia Raia atua ao lado do marido, Jarbas Homem de Mello, e aborda, de forma bem-humorada, diferentes fases vividas pelas mulheres nesse período, como descoberta, negação, revolta, depressão, barganha e aceitação.

.
