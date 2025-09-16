Claudia Raia repreende espectador com deficiência auditiva em teatro e pede desculpas; entenda

A atriz Claudia Raia causou uma cena polêmica após repreender um jovem com deficiência com baixa habilidade visual. O jovem estava mexendo no celular enquanto ela apresentava o espetáculo “Cenas da Menopausa”. No momento da interação, a atriz olhou para o influenciador Rodolfo e pediu para ele retirar os fones de ouvido, que, na verdade, se tratava de um aparelho auditivo.

Nas mídias sociais, o influenciador contou o que sentiu durante a cena no teatro. “O constrangimento foi grande. Nem mesmo a protagonista em cena, com a grandeza da sua influência, soube apoiar e dar voz a esse movimento tão importante para ampliar o acesso das pessoas ao teatro, que em nosso país já é restrito", relatou.

“Este acontecimento mostra algo maior: a inclusão ainda é uma cortina que insiste em fechar-se, não só no teatro, mas na vida em sociedade. Quando conseguirmos abri-la de verdade, revelaremos uma cena em que todos podem participar e pertencer, sem medo e sem julgamento", complementou Rodolfo.

Pedido de desculpas

Em resposta ao que o espectador havia declarado sobre Claudia Raia, a atriz explicou o que aconteceu por meio de um vídeo publicado em seus stories, no Instagram. Ao dar mais detalhes da situação, Claudia contou que tudo não passou de um "mal-entendido", porque, segundo ela, não sabia que o jovem estava utilizando um "recurso de audiodescrição" pelo telemóvel e, por isso, havia chamado a atenção.

Além disso, a atriz ainda revelou que convidou Rodolfo para assistir a uma nova versão de seu espetáculo, protagonizado por ela e por seu marido, Jarbas Homem de Melo. No final do esclarecimento, a atriz ainda aproveitou o momento para pedir desculpas ao influenciador e "para lembrar a todos que a audiodescrição é um recurso cada vez mais moderno e necessário de acessibilidade".

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)