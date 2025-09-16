Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Claudia Raia repreende espectador com deficiência auditiva em teatro e pede desculpas; entenda

O episódio ocorreu durante o espetáculo “Cenas da Menopausa” em um teatro

Victoria Rodrigues
fonte

A atriz pensou que o espectador estava utilizando o fone em seu show por "falta de respeito". (Foto: Reprodução)

A atriz Claudia Raia causou uma cena polêmica após repreender um jovem com deficiência com baixa habilidade visual. O jovem estava mexendo no celular enquanto ela apresentava o espetáculo “Cenas da Menopausa”. No momento da interação, a atriz olhou para o influenciador Rodolfo e pediu para ele retirar os fones de ouvido, que, na verdade, se tratava de um aparelho auditivo.

Nas mídias sociais, o influenciador contou o que sentiu durante a cena no teatro. “O constrangimento foi grande. Nem mesmo a protagonista em cena, com a grandeza da sua influência, soube apoiar e dar voz a esse movimento tão importante para ampliar o acesso das pessoas ao teatro, que em nosso país já é restrito", relatou.

“Este acontecimento mostra algo maior: a inclusão ainda é uma cortina que insiste em fechar-se, não só no teatro, mas na vida em sociedade. Quando conseguirmos abri-la de verdade, revelaremos uma cena em que todos podem participar e pertencer, sem medo e sem julgamento", complementou Rodolfo.

VEJA MAIS

image Claudia Raia rebate crítica sobre criação da filha e diz que sempre foi 'uma pessoa polêmica'
Claudia Raia disse que deu um vibrador para Sophia quando a filha tinha 12 anos. Em outra ocasião, ela disse que chegou a organizar a primeira vez da filha

image Claudia Raia vai fazer série na Netflix; saiba qual
A atriz estará no elenco de Fúria, nova série da Netflix criada por Igor Verde (Os Quatro da Candelária) e Gustavo Bragança (Senna)

image Preta Gil recebe visita de Claudia Raia nos Estados Unidos, onde trata câncer

Pedido de desculpas

Em resposta ao que o espectador havia declarado sobre Claudia Raia, a atriz explicou o que aconteceu por meio de um vídeo publicado em seus stories, no Instagram. Ao dar mais detalhes da situação, Claudia contou que tudo não passou de um "mal-entendido", porque, segundo ela, não sabia que o jovem estava utilizando um "recurso de audiodescrição" pelo telemóvel e, por isso, havia chamado a atenção.

Além disso, a atriz ainda revelou que convidou Rodolfo para assistir a uma nova versão de seu espetáculo, protagonizado por ela e por seu marido, Jarbas Homem de Melo. No final do esclarecimento, a atriz ainda aproveitou o momento para pedir desculpas ao influenciador e "para lembrar a todos que a audiodescrição é um recurso cada vez mais moderno e necessário de acessibilidade".

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Claudia Raia

Atriz

pessoa com deficiência

espetáculo

pedido de desculpas
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Seleção brasileira de Vôlei bate República Checa e garante vaga nas oitavas de final do Mundial

16.09.25 0h43

parceria

Itamaraty e MME confirmam processo de adesão do Brasil à Agência Internacional de Energia

O Brasil já é membro associado da Agência desde 2017. Nessa condição, o País pode participar apenas de algumas instâncias, incluindo grupos permanentes, comitês e grupos de trabalho

15.09.25 17h23

Ancelotti não vê obrigação em vencer Copa e coloca Real Madrid como única opção após a seleção

15.09.25 10h12

Fonseca critica 'catimba' de Tsitsipas e exalta força mental: 'Nunca pode deixar de acreditar'

14.09.25 16h12

MAIS LIDAS EM BRASIL

POLÊMICA

Claudia Raia repreende espectador com deficiência auditiva em teatro e pede desculpas; entenda

O episódio ocorreu durante o espetáculo “Cenas da Menopausa” em um teatro

16.09.25 9h48

BRASIL

Vídeo: adolescente de 13 anos engravida em festa com 'roleta russa de sexo'; entenda

Prática é um desafio entre adolescentes e viralizou na internet, causando choque em internautas pela forma como o episódio ocorreu

16.04.25 11h46

CRIME AMBIENTAL

VÍDEO: macaco-prego é atingido por tiro no Rio de Janeiro e fica sem movimentos nas pernas

Animal foi resgatado com bala alojada na coluna; veterinários ainda avaliam cirurgia

15.09.25 23h05

DEMISSÕES

Morte de Charlie Kirk causa demissões em série nos EUA e Brasil após posts nas redes; entenda

Trabalhadores perdem empregos por comentários considerados ofensivos após assassinato de ativista conservador; Nikolas Ferreira começa movimento no Brasil

15.09.25 22h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda